Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Deze week staat er opnieuw heel wat te gebeuren in 'Familie'. Met nieuwe ontwikkelingen en onverwachte momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Familie' is elke werkdag te zien en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. 'Familie' is vanaf deze week tot aan de seizoensfinale op 26 juni om 20.35 uur te zien.
Maandag 8 juni 2026 - aflevering 7901
Sylvia denkt dat Lars nog gevoelens heeft voor Véronique. Ze gaat het gesprek aan met haar. Benny wil weten of er een verrassingsfeest gepland staat voor hem. Stefanie krijgt de datum van haar proces te horen.
Dinsdag 9 juni 2026 - aflevering 7902
Lars probeert de brokken te lijmen. Benny wil zijn verjaardag vieren en huurt een zaaltje bij Jan. Samira en Mathias ontdekken echter dat er een misverstand in het spel is. Cédric wil weten wie Kjell is.
Woensdag 10 juni 2026 - aflevering 7903
Benny blaast vijftig kaarsjes uit en dat wordt gevierd. Samira, Mathias en hijzelf doen echter een vervelende ontdekking. Stefanie en Rube gaan naarstig op zoek naar nieuwe aanwijzingen.
Donderdag 11 juni 2026 - aflevering 7904
Mathias reageert beledigd wanneer Benny Cédrics goedheid in twijfel trekt. Cédric zelf gebruikt Victor als pion om dichter bij Charlie te geraken. Simon leert een andere kant van Lars kennen. Véronique wordt midden in de nacht opgeschrikt.
Vrijdag 12 juni 2026 - aflevering 7905
Rube en Stefanie worden van de ene ontdekking naar de andere gesleept. Mieke probeert de brokken te lijmen met Samira. Louise eist dat Mathias haar 24/7 op de hoogte houdt van Victor.
'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.35 uur op VTM.
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