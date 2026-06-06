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Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 6 juni 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

In 'Thuis' staat er deze week weer heel wat te gebeuren. Met nieuwe ontwikkelingen en boeiende momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Thuis' is elke werkdag te zien op VRT 1 en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Door de start van het WK voetbal verhuist 'Thuis' vanaf donderdag 11 juni naar 19.45 uur!

Maandag 8 juni 2026 – aflevering 6095
Robin hangt de held uit, maar dat komt hem duur te staan. Eindelijk lijkt er schot in de zaak te komen bij Tim en Thilly. Femke krijgt onverwacht bezoek. Therese moet opdraaien voor Brik zijn nalatigheden en is daar niet mee gediend.


Dinsdag 9 juni 2026 – aflevering 6096
Rosa neemt geen blad voor de mond en dat stelt niet iedereen op prijs. Dieter toetst een mogelijk idee af bij zijn collega’s. Andreas gaat langs bij Frank. Cézar is vastberaden om zijn plannen waar te maken. Therese heeft woorden met Brik.

Woensdag 10 juni 2026 – aflevering 6097
Jaan kampt met buikpijn die plots verdwijnt als hij taart ziet. Marie doet enkele zorgwekkende ontdekkingen die haar aanzetten tot grote acties. Er groeit angst en wantrouwen onder het ziekenhuispersoneel. Zowel voor Femke als voor Vince is het een belangrijke dag. Christine heeft een aanlokkelijk voorstel voor Emma.

Donderdag 11 juni 2026 – aflevering 6098
Andreas is al uren spoorloos en niet te bereiken. Vandaag is het de grote dag voor WALSR; al zal misschien niet iedereen aanwezig zijn. Niels en Britney komen in een benarde situatie terecht. Sunny, Kaat en Eddy hebben een verrassing voor Vince.

Vrijdag 12 juni 2026 – aflevering 6099
Eddy is doodongerust wanneer hij Britney niet te pakken krijgt. Sunny schoffeert Kaat, terwijl Femke hetzelfde doet bij Cody. Tom betrapt Cézar wanneer die hem probeert te bestelen. De toestand van Jaan gaat achteruit. Er wordt eindelijk een DNA-match gevonden in de zaak waar Dieter, Tim en Thilly mee bezig zijn.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur (vanaf 11 juni om 19.45 uur!) op VRT 1.

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Thuis op tv
Donderdag 18 juni om 13u30  »
VRT 1
Ang?le wil haar beste vriendin ??n goede raad geven. Tamara en Viv maken de afspraak om hun mannen in bedwang te houden. De vraag is of dit zal lukken als Viv in paniek slaat wanneer ze beseft dat ze iets belangrijks vergeten is.
Donderdag 18 juni om 19u45  »
VRT 1
Alsof alles wat er met Jaan aan de hand is, nog niet genoeg is, krijgen Christine en Peter nog een grote tegenvaller te verwerken. Ook voor Therese wordt het een moeilijke dag. Het humeur van Sunny wordt door Rosa helemaal onderuitgehaald.

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 Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
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K3 Originals Karen, Kristel en Kathleen

Het aftellen is begonnen. De repetities worden intenser, het decor wordt onthuld en de laatste aanpassingen worden doorgevoerd. En dan eindelijk: dé grote dag. Wat gebeurt er wanneer Karen, Kristel en Kathleen samen het podium betreden?

'K3 Originals: Het verhaal van Karen, Kristel en Kathleen', om 20.40 uur op VTM.

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