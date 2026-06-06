Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

In 'Thuis' staat er deze week weer heel wat te gebeuren. Met nieuwe ontwikkelingen en boeiende momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Thuis' is elke werkdag te zien op VRT 1 en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Door de start van het WK voetbal verhuist 'Thuis' vanaf donderdag 11 juni naar 19.45 uur!

Maandag 8 juni 2026 – aflevering 6095

Robin hangt de held uit, maar dat komt hem duur te staan. Eindelijk lijkt er schot in de zaak te komen bij Tim en Thilly. Femke krijgt onverwacht bezoek. Therese moet opdraaien voor Brik zijn nalatigheden en is daar niet mee gediend.

Dinsdag 9 juni 2026 – aflevering 6096

Rosa neemt geen blad voor de mond en dat stelt niet iedereen op prijs. Dieter toetst een mogelijk idee af bij zijn collega’s. Andreas gaat langs bij Frank. Cézar is vastberaden om zijn plannen waar te maken. Therese heeft woorden met Brik.

Woensdag 10 juni 2026 – aflevering 6097

Jaan kampt met buikpijn die plots verdwijnt als hij taart ziet. Marie doet enkele zorgwekkende ontdekkingen die haar aanzetten tot grote acties. Er groeit angst en wantrouwen onder het ziekenhuispersoneel. Zowel voor Femke als voor Vince is het een belangrijke dag. Christine heeft een aanlokkelijk voorstel voor Emma.

Donderdag 11 juni 2026 – aflevering 6098

Andreas is al uren spoorloos en niet te bereiken. Vandaag is het de grote dag voor WALSR; al zal misschien niet iedereen aanwezig zijn. Niels en Britney komen in een benarde situatie terecht. Sunny, Kaat en Eddy hebben een verrassing voor Vince.

Vrijdag 12 juni 2026 – aflevering 6099

Eddy is doodongerust wanneer hij Britney niet te pakken krijgt. Sunny schoffeert Kaat, terwijl Femke hetzelfde doet bij Cody. Tom betrapt Cézar wanneer die hem probeert te bestelen. De toestand van Jaan gaat achteruit. Er wordt eindelijk een DNA-match gevonden in de zaak waar Dieter, Tim en Thilly mee bezig zijn.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur (vanaf 11 juni om 19.45 uur!) op VRT 1.

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