Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Fran ontdekt enkele souvenirs van Liam, er ontstaat een onverwachte vriendschap. Liam bezoekt zijn vader in de gevangenis. Milo spreekt af met Jesse. Pol en Alice werken een nieuwe strategie voor de bakkerij uit. Robyn heeft nog steeds stemproblemen. Liam is eerlijk over zijn verleden en Milo ontfermt zich over hem. Lou heeft het daar moeilijk mee.

Maandag 22 januari 2024 - aflevering 10

Fran ontdekt per ongeluk enkele souvenirs van Liam die ze liever niet had gevonden. Robyn vraagt Milo om te zingen tijdens het optreden voor haar moeder en er ontstaat een onverwachte vriendschap tussen de twee meisjes. Ondertussen komt Liam te weten dat het niet Robyn was die hem uit de gevangenis haalde.

Dinsdag 23 januari 2024 - aflevering 11

Maud, de mama van Robyn en Victorine, komt erachter dat Milo heeft geplaybackt voor haar dochter en confronteert haar hiermee. Liam bezoekt zijn vader in de gevangenis en ontdekt dat zijn moeder inmiddels ook is gearresteerd. Milo spreekt af met Jesse.

Woensdag 24 januari 2024 - aflevering 12

Milo lucht haar hart bij Jesse en dat doet haar goed. Pol en Alice, die nu denken dat Milo en Jesse verliefd zijn, werken een nieuwe marketingstrategie voor de bakkerij uit en contacteren daarvoor Liam. Robyn blijft moeilijkheden hebben met haar stem en wil niet meer mee repeteren met No Direction. Donderdag 25 januari 2024 - aflevering 13

Liam onthult zijn verleden aan Fran en dat leidt tot ruzie. Milo ergert zich aan Liams overdadige aanwezigheid in de bakkerij. Nadat ze een tekst heeft geschreven, zoekt ze advies bij Jesse en besluiten ze af te spreken in De Studio. Daar is Liam zich aan het bezatten. Milo beslist om hem thuis te brengen, maar dat zorgt voor een ongemakkelijke confrontatie met Liams broer Lou.

'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!