Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Lisa heeft eindelijk droomprins Jonas aan de haak geslagen. Maar een geest uit het verleden dreigt roet in het eten te gooien. Blijft het sprookje duren of pakken de donkere wolken zich samen? Je ziet het vanaf maandag in het vervolg van telenovelle 'Lisa'.

Maandag 21 februari 2022 - aflevering 206

Jonas en Lisa genieten van hun geluk. Jonas wil het huwelijksaanzoek nog eens officieel overdoen, met champagne, een etentje en vooral met een echte verlovingsring. Wanneer het nieuws van Gert hen bereikt, vraagt Lisa zich af of dit nu wel een goed idee is. Nathan heeft het er moeilijk mee dat Lisa en Jonas elkaar weer hebben gevonden, Katja en Lisa verzoenen zich. Dorine krijgt bezoek van de politie.

Dinsdag 22 februari 2022 - aflevering 207

Jonas houdt vast aan zijn plan om Lisa officieel ten huwelijk te vragen. De verrassing komt echter uit een heel andere hoek. Opeens duikt een spook uit Jonas zijn verleden op. Nathan en Jonas proberen de strijdbijl te begraven en kijken of ze het voorstel om samen CEO van Massa te worden, kunnen aanvaarden. Nathan heeft het echter nog steeds moeilijk, hij voelt zich heel erg gekwetst door Lisa. Suzanne en Erik komen dichter bij elkaar. Is er hoop voor de toekomst? Dorine organiseert een herdenking. Lisa moet afscheid nemen van Pilar en Jelle, maar gelukkig duiken er ook oude bekenden op in Vilvoorde. Woensdag 23 februari 2022 - aflevering 208

Jonas kan maar niet geloven dat zijn verleden hem inhaalt. Lisa vraagt zich af of Jonas zijn ex-lief tussen hen in zal komen te staan. Door een misverstand komt het contract van Mia met Massa onder druk te staan. Elke en Lars merken hoe vertrouwd ze zich nog steeds bij elkaar voelen. Donderdag 24 februari 2022 - aflevering 209

Lisa zoekt uit hoe diep de relatie tussen Jonas en Olivia vroeger ging. Elke en Lars worden samen wakker. Remco vraagt zich af wat er gebeurd is tussen hen. Katja maakt onnodige kosten in de Keetal en het komt tot een ruzie met haar moeder. Suzanne en Erik beseffen dat ze de zakelijke kant van de Keetal moeten herbekijken. Babette gedraagt zich als een bitch tegenover haar collega's. Vrijdag 25 februari 2022 - aflevering 210

Lisa nodigt Olivia uit om te komen eten, wat bij Jonas in het verkeerde keelgat schiet. Nathan probeert het goed te maken met Mia. Elke beseft dat ze misschien alleen zal moeten terugkeren naar Londen. Katja schopt tegen de schenen van de mensen rond haar. In een poging zichzelf op te krikken, solliciteert ze voor een nieuwe job. Het toetreden van Erik tot de vennootschap van de Keetal blijkt moeilijker dan gedacht. En dan flirt de boekhouder ook nog eens met zijn Suzanne. Reinhout maakt een belangrijke belofte aan Dorine. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!