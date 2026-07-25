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Allerlaatste 'Andere Tijden Sport' gaat over Leontien van Moorsel en Jeannie Longo

zaterdag 25 juli 2026

Leontien van Moorsel en Jeannie Longo, een dartelende Brabantse en een nukkige Française. Tegenpolen. Het is vijftien jaar lang hét duel in het vrouwenwielrennen.

In de Tour de France van 1992 komt het op de slotklim van de laatste etappe op Alpe d’Huez tot een knetterende climax. De rivaliteit slaat om in afkeer en de twee vrouwen ontlopen elkaar decennialang. Tot nu.


'Andere Tijden Sport' spreekt beide rensters over die dag, hun carrières en de worsteling met vrouwenhaat, eetstoornissen en ruzie in het peloton. En brengt de twee na al die jaren weer samen. Twee kampioenen op een berghelling in de Alpen.

'Andere Tijden Sport' is het sportgeschiedenisprogramma van NOS en NTR. Presentatie: Dione de Graaff.  Met deze aflevering komt een einde aan aan het programma dat vanwege de omroepbezuinigingen moet verdwijnen. 'Andere Tijden Sport' bestond sinds 2008.

'Andere Tijden Sport', zondag 26 juli 2026 om 22.25 uur bij de NTR/NOS op NPO 1.

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Persbericht NTR/NOS
https://anderetijden.nl/
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Peter Parker is ontmaskerd en kan zijn normale leven niet langer scheiden van zijn superheldenbestaan. Hij schakelt de hulp in van Doctor Strange, in de hoop dat hij alles ongedaan kan maken, maar dat brengt risico's met zich mee. Wanneer een spreuk fout gaat, verschijnen er gevaarlijke vijanden uit andere werelden die Peter dwingen om uit te zoeken wat het werkelijk betekent om Spider-Man te zijn.

'Spider-Man: No Way Home', film uit 2021 met oa. Tom Holland en Zendaya, om 20.30 uur op VTM 3.

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