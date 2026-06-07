Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.
Maandag 8 juni 2026 – aflevering 8589
Sonny troost Lacey, terwijl Leah uitvalt tegen Justin en Remi wanneer ze het voor haar opnemen. David confronteert Wendell en zijn advocaat Kim Knight met het forensisch bewijs. Lacey vraagt aan David of ze bij hem en Jo mag intrekken.
Dinsdag 9 juni 2026 – aflevering 8590
Sonny worstelt met het stopzetten van het platenlabel. Tane en Jo brengen tijd samen door, terwijl zij de recente gebeurtenissen probeert te verwerken. Harper overweegt om haar ouders op te zoeken, zodat Archie zijn grootouders kan leren kennen.
Woensdag 10 juni 2026 – aflevering 8591
Cash en Eden komen Mali tegen, die zich afstandelijk gedraagt. Levi vertelt over de miskraam en dat Mackenzie in Queensland zit. Tane wil weten waarom Harper en Dana zo gespannen zijn als het over hun ouders gaat. Harper vraagt Cash om hen op te sporen.
Donderdag 11 juni 2026 – aflevering 8592
Harper blaast haar plannen met Dana af nadat Cash haar vertelt dat hun vader vier jaar geleden overleden is aan een overdosis en hun moeder sindsdien is afgekickt. Mali en Levi vinden dat Eden Mackenzie heeft opgejut.
Vrijdag 12 juni 2026 – aflevering 8593
Leah en Justin gaan even het huis uit. Lacey en David worden lastiggevallen door journalist Peter Rolfe. Dana bespreekt met Sonny het feit dat Harper hun ouders wil opzoeken en zegt later tegen Harper dat ze haar beslissing accepteert, maar dat ze er verder niets over wil weten.
'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.
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Kijktip van de dag
Tom, Isabelle, Jozefien, Elke en Gilles starten hun verblijf in het Zuid-Afrikaanse vakantiehuis met een gezellig aperitief om elkaar beter te leren kennen. Gilles gaat vervolgens suppen met Kaat en Isabelle gaat op een date vol avontuur met Bart.
'Heel Mijn Hart', om 19.55 uur op VTM.