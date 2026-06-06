Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
'Florentina' neemt je opnieuw mee in een week vol verrassende wendingen. Elke aflevering brengt nieuwe momenten die je doen meeleven en benieuwd maken naar meer. 'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv. Tot aan de seizoensfinale zie je 'Florentina' om 20.00 uur.
Maandag 8 juni 2026 - aflevering 89
De relatie tussen Florentina en Nick verspreidt zich snel en motiveert Sami om zelf ook een stap te zetten. Terwijl Charlie de liefde terugvindt, dreigt het mis te lopen tussen Justin en Manon.
Dinsdag 9 juni 2026 - aflevering 90
Nadia maakt kennis met Nick, terwijl Claire een nieuwtje dropt dat Florentina van streek maakt. Justin krijgt een voorstel om met een klant naar bed te gaan. Willem ontdekt dat Justin als gezelschapsjongen werkt.
Woensdag 10 juni 2026 - aflevering 91
Florentina vraagt Steph om advies over haar kledinglijn, maar krijgt onverwacht kritiek. Nadia gaat niet akkoord met de relatie van Claire en Sami. Manon ziet af van haar break-up. De laatste avond in Harry's voor de bankdeadline gaat van start.
Donderdag 11 juni 2026 - aflevering 92
Met de hulp van Steph probeert Florentina toch haar eigen stempel te drukken op de kledinglijn. Sami doet een pleidooi voor zijn relatie met Claire bij Nadia, die de relatie nog altijd tegenwerkt. Manon worstelt met haar break-up, en Wes en Lucy's relatie wordt op de proef gesteld.
'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 20.00 uur op VTM.
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Het aftellen is begonnen. De repetities worden intenser, het decor wordt onthuld en de laatste aanpassingen worden doorgevoerd. En dan eindelijk: dé grote dag. Wat gebeurt er wanneer Karen, Kristel en Kathleen samen het podium betreden?
'K3 Originals: Het verhaal van Karen, Kristel en Kathleen', om 20.40 uur op VTM.