Dit eet je deze week met 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Courgette-fetaburger, tomatensla met rode ui en orzo

Vegetarische burger op basis van courgette, feta en havermout met tomatensla en volkoren Griekse pasta.



Dinsdag: Kalfsoester met looksaus, broccolini en puree

Gebakken kalfsvlees in lookroomsaus, broccolini en puree.



Woensdag: Crémeux van citroen, bodem van witte chocolade, gepofte rijst en rode bessen

Zacht citroendessert met een krokante bodem van witte chocolade en gepofte rijst, een crumble van wafeltjes en coulis van rood fruit.



Donderdag: Zeebaars met bloemkoolrijst, gebakken bloemkool en currysaus

Gebakken zeebaars, bloemkoolrijst met ei, gebakken bloemkool en currysaus met kokos.



Vrijdag: Coq à la normande, pommes parisiennes en kropsla

Normandische stoofpot met kip, appel, calvados en cider. Geserveerd met gebakken aardappelbolletjes en sla.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!

Dagelijkse kost op tv Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.

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