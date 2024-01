Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Witloofsoep met balletjes

Het was alweer een tijdje geleden dat er bij Dagelijkse kost een degelijke winterse soep op het menu stond. Dat is nu dus verleden tijd, want deze romige witloofsoep met overdreven veel balletjes brengt extra warmte op koude dagen.

Dinsdag: Venkel à la flamande met crème van witte boontjes

De veggies worden op hun wenken bediend met een volwaardige, vleesloze maaltijd waarin de hoofdrol is weggelegd voor venkel. Jeroen braiseert de venkel in een grote pan en maakt er gekookte en fijngehakte eitjes in gesmolten boter bij. Woensdag: Appelcake tatin

Het beste van twee werelden gecombineerd in één fantastische, omgekeerde taart! Gebakken appelen geblust met calvados, karamel, cakebeslag én bladerdeeg ... Beter gaat het niet worden. Donderdag: Pasta pulled beef met verse pappardelle

Laat een groot stuk rundvlees garen in de basis voor een bolognesesaus en je krijgt dit abnormaal lekkere eindresultaat zonder enige moeite. Maak er een verse portie lintpasta bij tijdens het wachten en je hebt een waar feestmaal in al zijn eenvoud. Vrijdag: Zalm met sushirijst en oosterse koolsla

Een lekker stukje gebakken vis is een prima idee om het weekend te laten beginnen. Jeroen maakt er een ietwat Japanse versie van door de vis te serveren met warme sushirijst en een oosters getinte koolsla.