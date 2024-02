Deze Blind Auditions zie je zondag in 'The Voice van Vlaanderen'

De Blind Auditions van dit seizoen 'The Voice van Vlaanderen' gaan verder. ook op zondag wordt een lading talenten losgelaten op de coaches. Draaien ze of draaien ze niet?

Deze kandidaten wagen hun kans op zondag 4 februari:

Laurens (25 jaar, Gent) ademt muziek en wil het maken als artiest. Zijn vrienden, collega’s en familie geven hem een duwtje in de rug door hem stiekem in te schrijven. Hij zingt ‘All Along The Watchtower’ van Jimi Hendrickx.

Sofie (29 jaar, Loppem) is een creatieve dierenarts met een passie voor muziek. Dat bewijst ze met ‘Running Up That Hill’ van First Aid Kid.

Daniela (32 jaar, Hulshout) komt uit Chili, studeerde muziek in Londen en belandde voor de liefde in België. Haar grote droom is om ooit op Graspop te spelen. Met ‘I See Red’ van Everybody Loves an Outlaw brengt ze dan ook een stevig nummer.

Elmo (30 jaar, Antwerpen), is een enthousiaste ingenieur die de decarbonisatie en energietransitie als dé grootste uitdagingen van onze generatie beschouwt. Naast energie, zijn zang en muziek zijn grote passies. Hij brengt ‘As The World Caves In’ van Matt Maltese.

Ingrid (57 jaar, Bilzen) is een manusje-van-alles in een krokettenfabriek. Ze stelde haar gezin altijd voorop, maar stapt met haar deelname voor een keer naar de voorgrond. Dat doet ze met ‘Rollercoaster’ van Danny Vera.

Hannah (20 jaar, Antwerpen) verkende als straatmuzikant Berlijn en New York. Op haar blote voeten wil ze de coaches overtuigen met ‘Gold’ van Gabriel Rios.

Jazz (31 jaar, Zandhoven) werd heel zijn leven lang omringd door muziek, dankzij zijn moeder en grootvader die muzikant waren. Hij brengt ‘Bring It On Home To Me’ van Sam Cooke.

'The Voice van Vlaanderen', zondag 4 februari om 20.00 uur op VTM.