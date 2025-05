Daan niet overtuigd van 'topaankoop' in 'Blind Gekocht'

Makelaar Sophie heeft een voormalige dokterswoning gevonden voor Wout en Valérie: 'Ik vind het een tophuis, maar de stijl is natuurlijk niet de stijl die ze nu hebben. Ze hebben wel een groot huis, met een grote tuin en een praktijk. Ik vind dat we hebben voldaan aan al hun noden.'

Daan is echter niet helemaal overtuigd: 'Iedere keer als ik het huis zie, moet ik kotsen in mijn eigen mond. Ik denk dat dit zelfs voor België ongezien is dat ze dit hebben mogen neerzetten.' Jani neemt het koppel voor de eerste keer mee naar hun nieuwe thuis.

Ondertussen is het moment aangebroken voor Sonny en Evelien. De teleurstelling bij hun eerste bezoek was enorm groot, in tegenstelling tot hun gewenste tuin. 'Excited, maar bang' ontdekken ze wat de experten ervan gemaakt hebben.

En Kinga en Dorien nemen de draad terug op voor Lore en Armand uit het vorige seizoen. Door vertragingen op de werf geraakte hun nieuwe woning toen niet tijdig klaar voor uitzending.

'Blind Gekocht', vanaf maandag 26 mei om 21.15 uur op GoPlay & Play4.