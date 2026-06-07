Co-sleepingkamer van Sofie en Giovanni bezorgt Daan kopzorgen: 'Heel mijn plan valt in duigen'

Experten Daan en Sophie hebben een huis gevonden voor het gezin van Sofie en Giovanni uit Kapellen. Zij zochten een woning met 4 slaapkamers - waarvan 1 co-sleepingkamer - en het liefst zonder directe buren.

Een alleenstaande woning vinden, was onhaalbaar dus kozen Sophie en Daan voor een halfopen bebouwing. En dat zorgt al snel voor alarmbellen bij het koppel als ze hun slaapkamer zien, die grenst aan de buren. 'Dit is geen optie voor ons', zegt Giovanni al snel. En dat zorgt dan weer voor kopzorgen bij Daan 'Heel m'n plan valt in duigen. Ik wil de badkamer uitbreiden, maar dan moeten ze wel aan de kant van de buren slapen.'

De experten gaan langs bij de kandidaten die ondertussen al een tijdje in hun nieuwe huis wonen. Daan, Sophie en Dorien gaan hun werk van het achtste seizoen bewonderen en ontdekken samen met de kijker of alles nog hetzelfde is gebleven. Zijn er al aanpassingen gebeurd? Wie heeft er intussen al kleurrijke muren overschilderd? En voelt hun nieuwe huis al als een echte thuis aan?

De laatste aflevering van 'Blind Gekocht', maandag 8 juni om 21.15 uur bij Play.