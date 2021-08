'Chateau Meiland' en gloednieuw 'Petit Chateau' donderdag bij Play5

Sla je voorraad wijn maar in, want het is bijna tijd om te 'wijnen wijnen wijnen'! De leukste familie van de Lage Landen is terug met een nieuw seizoen van 'Chateau Meiland'.

Play5 brengt ook het gloednieuwe 'Petit Chateau', waarin je de avonturen van Maxime en Montana Meiland kan volgen en een nieuw seizoen van 'Manifest'.

Nieuw seizoen 'Chateau Meiland'

In het vijfde seizoen van 'Chateau Meiland' krijgt de familie slecht nieuws over hun nieuwe woning. Het perceel dat ze hebben gekocht mag niet volledig gebruikt worden: hun plannen komen niet overeen met het bestemmingsplan van de gemeente. Op het terrein zijn er drie gebouwen, maar alleen het originele woonhuis mag worden bewoond. Hierdoor mag de familie niet permanent in het kantoorpand en verbouwde gastenverblijf wonen. Familie Meiland besluit daarom weer op zoek te gaan naar een nieuwe woning. Daarnaast zie je ook hoe de familie afscheid moest nemen van hun zieke hond Bommel en hoe Maxime onthulde dat ze opnieuw zwanger is.

'Chateau Meiland', vanaf 26 augustus om 20.30 uur op Play5.

Gloednieuw programma: 'Petit Chateau'

In het nieuwe programma 'Petit Chateau' gaan Maxime en Montana Meiland langs bij jonge gezinnen die een kindje verwachten, maar die door omstandigheden niet in staat zijn de babykamer op tijd op orde te krijgen. Wanneer de ouders op hotel zijn, gaan de zussen aan de slag: zo steken ze soms zelf bepaalde decoraties in elkaar of geven ze accessoires een eigen touch. Maxime en Montana toveren in een handomdraai de babykamer om tot een ‘babychateau’!

'Petit Chateau', vanaf 26 augustus om 21.25 uur op Play5.