BBC Belgium in juli: geheimen, intriges en nieuwe uitdagingen

Met 'The Hardacres', 'The Good Ship Murder' en 'Harry Wild' belooft het een maand vol familiegeheimen, moordmysteries en meeslepende onderzoeken te worden op BBC Belgium.

'The Hardacres' seizoen 2 gaat in première op donderdag 2 juli om 21.00 uur op BBC Belgium

In het tweede seizoen van 'The Hardacres' breekt voor de familie een periode van verandering aan. Het is 1895 en in Hardacre Hall dient de moderne tijd zich aan, met elektriciteit, frisse ideeën en nieuwe relaties. Mary (Claire Cooper) zoekt nieuwe uitdagingen en maakt zich sterk voor volwassenenonderwijs, terwijl Sam (Liam McMahon) het familiebedrijf wil laten groeien, ondanks de dreiging van een recessie. Daarbij vraagt hij zich steeds vaker af of Joe wel klaar is om de leiding over te nemen.

Voor Liza leidt een toevallige ontmoeting tot een vurige romance. Harry vindt zijn liefde voor onderwijs terug dankzij een nieuwe tutor, en Joe probeert zijn draai te vinden als echtgenoot van Betsy.

Toch komt de grootste beproeving voor de familie van buitenaf, in de vorm van de indrukwekkende Lady Imelda Hansen: de moeder van hun buurvrouw Emma.

'The Good Ship Murder' seizoen 3 gaat in première op maandag 6 juli om 21.00 uur op BBC Belgium

In het derde seizoen van 'The Good Ship Murder' keren voormalig detective en cabaretzanger Jack Grayling (Shayne Ward) en eerste stuurman Kate Woods (Catherine Tyldesley) terug aan boord van een luxe cruiseschip op de Middellandse Zee, waar opnieuw opvallende misdaadzaken op hun pad komen.

De reeks start in Alicante, waar een passagier tijdens een uitstap naar een klooster wordt vermoord. De zaak brengt Jack en Kate weer bij elkaar, waarna ze samen het onderzoek op zich nemen. Door het seizoen heen lossen ze nog meer bijzondere mysteries op, van een moord op een filmfestival in Cannes tot de dood van een vermogende passagier tijdens een speurtocht in Valletta.

Ook dit seizoen verwelkomt de reeks een sterke gastcast, met onder anderen Linda Robson ('Birds of a Feather'), Sally Howitt ('River City') en Amanda Mealing ('Casualty').

'Harry Wild' seizoen 5 gaat in première op vrijdag 10 juli om 21.00 uur op BBC Belgium

In het vijfde seizoen van 'Harry Wild' raken gepensioneerd literatuurprofessor Harriet 'Harry' Wild (Jane Seymour) en haar protégé Fergus Reid (Rohan Nedd) betrokken bij zes nieuwe, ingewikkelde zaken.

Ze krijgen daarbij hulp van de nieuwe staatspatholoog Pierce Kennedy, die al snel een waardevolle bondgenoot wordt bij hun undercoverwerk en huiveringwekkende moordonderzoeken. Met hulp van Pierce en Charlie storten Harry en Fergus zich op een reeks zaken die tot hun zwaarste tot nu toe behoren: een moordenaar met een obsessie voor muziek, een dood die op het toneel wordt aangekondigd, de moord op een voormalige bekende die zijn leven had gebeterd en een machtige politicus die zich door niets of niemand laat afremmen.

In juli kan je op BBC Belgium blijven kijken naar de volgende series:

'Silent Witness' seizoen 29, elke vrijdag om 21.00 uur t/m 3 juli

'Foyle’s War' seizoen 8, elke zaterdag om 21.00 uur t/m 11 juli

'Hope Street' seizoen 5, elke dinsdag om 21.00 uur t/m 4 augustus