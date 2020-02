Tweede seizoen 'Meisje van Plezier' start met dubbelaflevering op RTL4

RTL 4 verstevigt zijn zondagavond met het langverwachte vervolg van de dramareeks 'Meisje van Plezier'. De aftrap van het tweede seizoen wordt gegeven met een dubbelaflevering, meteen na 'Holland-BelgiŽ'

Naast de bestaande cast Angela Schijf (Nadine), Birgit Schuurman (Meryem), Peter Paul Muller (Remco), Britte Lagcher (Xanna), Roeland Fernhout (Sander) en Geert de Jong (Patricia), vertolkt ook actrice/presentatrice Holly Mae Brood dit seizoen een prominente rol.

De serie

De hedendaagse en intieme dramaserie laat het leven zien van huisvrouw Nadine. Wanneer haar man Remco er vandoor gaat met haar bloedeigen zus, hervindt Nadine haar onafhankelijkheid door in het diepste geheim als high class escortgirl te werken bij haar jeugdvriendin Meryem. Boezemvriend Sander ontdekt het geheim en eist dat Nadine stopt als escortgirl, een onmogelijke opgave voor haar. Nadat hij opbiecht meer dan vrienden te willen zijn, beginnen zij een romance. Ondertussen verloopt de business van Meryem verreweg van vlekkeloos en grijpt Nadine haar kans. Ze start een eigen highclass escortbureau: 'Ladies On Top'.

Seizoen 2

De vurige Meryem is echter niet gediend van concurrentie en werkt Nadine gruwelijk tegen. De twee staan lijnrecht tegenover elkaar en het getouwtrek om personeel en klanten bereikt een hoogtepunt. Ondanks de valse streken blijft Nadine knokken voor haar zaak en haar doorzettingsvermogen wordt beloond. De prachtige Kelly (Holly Mae Brood) is aan boord van 'Ladies On Top', een waar schot in de roos, of toch niet?

'Meisje van Plezier' is naar een idee van Halina Reijn geproduceerd door Talpa Fictie en geregisseerd door Pieter van Rijn en Ties Schenk.

'Meisje Van Plezier', seizoen 2, vanaf zondag 16 februari om 21.30 uur bij RTL 4.