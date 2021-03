Tony Junior is de 'Bachelor' - SCHRIJF JE IN!

Het romantische sprookje 'De Bachelor' keert terug bij Videoland en dit seizoen stelt DJ Tony Junior zijn hart open voor de liefde. Na een roerig liefdesleven weet Tony precies wat hij zoekt in een partner en is hij helemaal klaar voor de volgende stap: zich openstellen voor de liefde in één van de grootste internationale datingshows van dit moment.

Op een droomlocatie in het buitenland gaat hij een groep vrijgezelle vrouwen leren kennen en hoopt hij de liefde van zijn leven te vinden. Ook dit seizoen vinden de meest romantische en spannende dates plaats in de zoektocht naar ware liefde. De iconische rozenceremonie mag daarbij ook niet vergeten worden. Met presentator Rick Brandsteder aan zijn zijde, bepaalt Tony elke week wie een roos ontvangt en voor wie het romantische avontuur helaas eindigt. Met wie leeft hij nog lang en gelukkig? Denk jij dat Tony jouw prins op het witte paard is, geef je dan nu op via www.videoland.nl/debachelor.

Bachelor Tony Junior: ''De Bachelor' is één groot avontuur voor mij. Het zou geweldig zijn als ik de ware liefde tref, iemand met wie ik honderd kan worden. Mijn liefdesleven is door mijn gekke werk vaak een ondergeschoven kindje. Ik ben heel vaak op reis, besteed veel tijd aan dingen als studiowerk, label- en managementmeetings en natuurlijk mijn socials. Het zou heerlijk zijn een partner te vinden die daar mee kan omgaan, zodat we elkaar kunnen steunen in alles wat we doen. Ik kan niet wachten om de dames te ontmoeten tijdens de opnames en dit romantische avontuur samen met hen aan te gaan. Ik ben er klaar voor om in De Bachelor mijn true love te vinden.'

Binnenkort vertrekt Tony samen met achttien vrijgezelle vrouwen naar een droomlocatie in het buitenland, om het grootse liefdesavontuur van zijn leven met volle teugen aan te gaan. De locatie wordt op een later moment bekendgemaakt.

'De Bachelor' wordt geproduceerd door Warner Bros. en is later dit jaar te zien bij Videoland.