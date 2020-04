'De Jacht op de Mocro-maffia' van John van den Heuvel exclusief op Videoland

Foto: Videoland - © RTL 2020

Voor het eerst en exclusief voor Videoland brengt misdaadjournalist John van den Heuvel het complete verhaal in beeld van de opkomst en val van Neerlands beruchtste gangsters van dit moment; Ridouan Taghi en Saïd Razzouki.

Voor de vierdelige miniserie 'De Jacht op de Mocro-maffia' sprak hij met tal van insiders uit onder- en bovenwereld en reconstrueerde hij de wereldwijde zoektocht van politie en justitie naar de kopstukken van de mocro-maffia. 'De Jacht op de Mocro-maffia' is vanaf 24 april exclusief te zien bij Videoland, met iedere vrijdag een nieuwe aflevering.

De miniserie onthult onder meer hoe de politie achter de schuilplaatsen van Taghi en Razzouki kwam en laat met unieke en eigen beelden zien wat voor geheim leven de criminele kopstukken leidden in Dubai en Colombia. 'De Jacht op de Mocro-maffia' laat ook de werkwijze en het volstrekt redeloze geweld zien van 'moordcommando's', die volgens justitie in opdracht van Taghi onder meer advocaat Derk Wiersum, misdaadblogger Martin Kok en de broer van kroongetuige Nabil B. liquideerden.

Voor het eerst wordt het complete verhaal verteld achter de 'biecht' van kroongetuige Nabil B., die het als enige durfde op te nemen tegen zijn voormalige partners in crime. John van den Heuvel had op geheime locaties in het buitenland exclusieve vraaggesprekken met familieleden van Nabil B. Ze vertellen het verbijsterende verhaal hoe de kroongetuigendeal tot stand kwam en welke afschuwelijke gevolgen de afspraken met justitie voor de familie had.

John van den Heuvel: 'In 'De Jacht op de Mocro-maffia' laat ik ook zien hoe Taghi en Razzouki van kruimelcriminelen opklommen tot alom gevreesde misdaadkopstukken en hoe ze zo lang onder de radar van justitie konden blijven. Het is onthutsend hoe georganiseerde misdaad de rechtsstaat Nederland jarenlang zo kon ontregelen.'

Sinds 2012 wordt Nederland overspoeld door een golf onderwereldgeweld, die door politie en openbaar ministerie worden toegeschreven aan de mocromaffia. Inmiddels stierven meer dan vijftig mensen door liquidaties en vergismoorden. In de ogen van justitie is de criminele organisatie van Taghi en Razzouki verantwoordelijk voor het merendeel van deze onderwereldmoorden. Na een wereldwijde klopjacht staan zij nu met vijftien andere verdachten terecht in het zogenoemde Marengo-proces. Justitie beschouwt motorclub Caloh Wagoh als een van de moordcommando’s van Taghi. Vijftien leden van deze club staan in een afzonderlijk proces terecht.

Telegraaf-misdaadjournalist John van den Heuvel schreef vele columns en artikelen over de mocromaffia en kwam daardoor ook op de 'dodenlijst' van Taghi. Hij wordt sinds eind 2017 zwaar bewaakt. Voor Videoland maakte Van den Heuvel eerder documentaires over onder andere motorbende No Surrender, Joran van der Sloot, Willem Holleeder en recent Bram Moszkowicz.

Kijk de vier delen van 'De Jacht op de Mocro-maffia' vanaf 24 april exclusief bij Videoland, met iedere vrijdag een nieuwe aflevering.