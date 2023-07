Zes Koreaanse romantische series op Netflix om deze zomer bij weg te zwijmelen

Met de populariteit van alles wat Koreaans is, heeft ook K-Content de wereld als een wervelwind veroverd. Na het succes van 'Squid Game', 'Extraordinary Attorney Woo' en 'Physical 100', brengt Netflix deze zomer de nieuwste sensatie uit Korea: K-Romance.

Als je ooit weg bent gesmolten bij het onconventionele liefdesverhaal in 'Crash Landing on You' of je hart sneller is gaan kloppen bij de eerste tekenen van verbondenheid in 'Business Proposal', dan ben je bij Netflix aan het goede adres. Ga er goed voor zitten en zwijmel deze zomer weg met titels als 'See You in My 19th Life', 'Behind Your Touch' en 'A Time Called You'.

Wereldwijd is het publiek steeds meer gaan houden van K-Romance en deze liefde lijkt nog lang niet te bekoelen. Tussen 2018 en 2022 verdrievoudigde het aantal kijkers van K-Romance-titels op Netflix. Waarvan in 2022 meer dan 90% kijkers buiten Zuid-Korea betrof.

Don Kang, Vice President van Koreaanse content bij Netflix: 'We zijn oprecht vereerd dat onze Koreaanse shows een plekje hebben weten te veroveren in de harten van een wereldwijd publiek.'

Deze zomer beantwoordt Netflix, als thuisbasis voor meeslepende K-romances, de liefde met zes nieuwe Koreaanse romantische series.

'See You in My 19th Life' (Nu beschikbaar)

In deze spin-off van een populaire webtoon speelt Shin Hye-sun de hoofdrol van een heldin die zich al haar vorige levens kan herinneren. Als jong meisje valt ze in haar 18e leven voor een attente buurjongen. In haar 19e leven probeert ze de weg naar hem terug te vinden, maar ontdekt ze dat hij een kille man is geworden die mensen graag op afstand houdt. Kan liefde over verschillende mensenlevens zegevieren?

'King The Land' (Nu beschikbaar)

Een rijke erfgenaam houdt niet van mensen die niet het achterste van hun tong laten zien, totdat hij een meisje ontmoet wiens werk het is mensen tevreden te houden. En dat binnen zijn familiebedrijf. Hij mag haar vanaf het begin niet en schrijft haar af als iemand die zich verbergt achter haar lach. Voormalige K-Pop idolen Jun-ho Yoona werkten voor het eerst samen als acteurs voor deze langverwachte K-Romance.

'Behind Your Touch' (Beschikbaar per 12 augustus)

Rom-com queen Han Ji-min speelt een dierenarts in een klein stadje en blijkt een zeer vreemde gave te hebben. Wanneer ze een detective overtuigt van haar gave, werken ze samen om de misdaden in de buurt op te lossen.

'Destined With You' (Beschikbaar per 16 augustus)

K-Romance iconen Cho Boa en Rowoon bundelen hun krachten in deze ingrijpende saga. Rowoon speelt een bigshot-advocaat die alles lijkt te hebben wat hij wil, maar wordt achtervolgd door een familievloek. De vrouw die de vloek kan verbreken, blijkt niemand minder te zijn dan de ogenschijnlijk gewone ambtenaar gespeeld door Cho.

'A Time Called You' (Gepland voor Q3 2023)

Ahn Hyo-seop (Business Proposal) en Jeon Yeo-been (Vincenzo) spelen de hoofdrollen in de remake van de klassieke Taiwanese drama Someday or One Day. Jeons personage reist terug in de tijd naar 1998 en ontmoet een man, gespeeld door Ahn, die een akelige gelijkenis vertoont met haar overleden vriend. Beide hoofdrolspelers gaan de uitdaging aan om twee personages met hetzelfde uiterlijk te spelen, maar met totaal andere persoonlijkheden. En natuurlijk alle complicaties die dat met zich meebrengt op liefdesgebied.

'Doona!' (Gepland voor Q4 2023)

Een alledaagse student (Yang Se-jong) krijgt te maken met een unieke situatie. Hij woont samen met een voormalig K-Pop sensatie, gespeeld Suzy die in real life ook faam heeft verkregen als K-popster. De relatie begint met wederzijds onbegrip en afkeer, maar groeit uit tot liefde en vertrouwen. De prangende vraag: Kan de relatie de wrede druk van roem weerstaan?