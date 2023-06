Zaken Joran van der Sloot en Frank Masmeijer onder de loep in Nederlandse 'Faking It Specials'

Experts in lichaamstaal, retorica en forensische psychologie nemen drie beruchte strafzaken van Nederlanders onder de loep in speciale Nederlandse edities van 'A Faking It Special'...

Het gaat om de zaken van niemand minder dan Joran van der Sloot, Ernest Louwes (De Deventer Moordzaak) en Frank Masmeijer die allen veroordeeld werden, maar tot op heden voor het grootste deel hun zaken ontkennen of hebben ontkend. Vallen ze alsnog door hun trekjes, stemgebruik en woordkeuze door de mand?

Minutieuze analyse

In deze Nederlandse 'Faking It Specials' bekijken de experts de vele beelden en interviews die er van de drie Nederlandse veroordeelden bestaan. Minutieus analyseren ze de lichte bewegingen van een schouder, de positie van de handen, het wegkijken, de toonhoogte of de zinsopbouw. Hun bevindingen worden aangevuld door de ervaringen van rechercheurs en journalisten die nauw betrokken waren bij de bewuste zaak. Op deze manier wordt er gekeken of er aanwijzingen zijn die kunnen duiden op onwaarheden in iemands verhaal.

Van der Sloot-zaak verteld door Kees van der Spek

Joran van der Sloot is de eerste persoon die onder de loep wordt genomen door de drie 'crime-experts'. De experts analyseren onder meer de beroemde undercoveroperatie van Peter R. De Vries die Van der Sloot een bekentenis ontlokte. Misdaadverslaggever Kees van der Spek die hierbij betrokken was, vertelt over de Van der Sloot-zaak.

Masmeijer-zaak verteld door Thijs Zeeman

Frank Masmeijer werd in 2014 veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugstransport van 467 kilo cocaïne in de Antwerpse haven. De gevallen tv-presentator ontkende altijd alle betrokkenheid. Naast de experts geeft ook journalist Thijs Zeeman zijn kijk op de zaak. Zeeman volgde Masmeijer in de periode tussen arrestatie en rechtszaak en sprak uitvoerig met hem – een goudmijn aan beelden voor de experts om te analyseren.

Deventer Moordzaak verteld door Jaap Visscher en Ivar Penris

Minstens zo interessant is de Deventer moordzaak, de boekhouder Ernest Louwes waarover de meningen sterk verdeeld waren. Een groot deel van het publiek geloofde in zijn onschuld, mede door zijn overtuigende boosheid in de rechtszaal. Kunnen de experts de waarheid achterhalen uit de subtiele lichaamssignalen die Louwes toonde op tv? En welke nuttige aanvullingen heeft Jaap Visscher die het team leidde dat onderzoek deed naar deze Deventer Moordzaak. Samen met journalist Ivar Penris die sinds een paar jaar nauw betrokken is bij deze zaak, geven zij extra informatie.

De experts: Denise Dechamps, Marijn Moerman & Eric Blaauw

Denise Dechamps is een van de experts in deze driedelige serie. Als lichaamsexpert ziet ze bijvoorbeeld dat Frank Masmeijer in een tv-interview zijn schouder optrekt bij een antwoord over diens vermeende betrokkenheid – volgens Dechamps een bekend teken dat iemand op dat moment zijn eigen woorden niet gelooft. Marijn Moerman is als docent retorica verbonden aan de Vrije Universiteit en wijst onder meer bij Masmeijer op de inconsequenties in zijn redeneringen en op subtiele woordjes die veel van zijn mogelijke intenties verraden. Forensisch psycholoog Eric Blaauw kruipt vooral in het brein van de dader om erachter te komen wat iemand heeft gebracht tot het delict. Bij Masmeijer ziet hij een die deels door diens eerdere succes valt te verklaren. ‘Hij hunkert naar erkenning en dat kleurt iemands karakter.’

De Nederlandse 'Faking It Specials' zijn vanaf zondag 2 juli om 20.30 uur te zien bij Discovery of binge dan direct het hele seizoen op discovery+.