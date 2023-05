Woensdag start nieuwe serie van Roy Donders bij TLC

Roy Donders keert terug op de (digitale) buis met een spiksplinternieuwe realityserie! Nog niet zo heel lang geleden verraste de Brabantse zanger en ondernemer het hele land met het nieuws over zijn liefde voor een vrouw, namelijk Michelle.

Zij wist het hart van Roy te veroveren en deze prachtige blondine, met haar volle lippen en lange wimpers, is dé ware voor de bekende Tilburger. Hun geluk kon dan ook niet op toen het verliefde stel er achter kwam dat Michelle zwanger is! Hoe het leven van Roy Donders en zijn vriendin Michelle er nu als koppel en toekomstige ouders uit ziet, is woensdag om 20.30 uur te zien in de eerste aflevering bij TLC en op discovery+.

Een leven samen

Ontdek in de eerste aflevering de reacties van Roys familie op de relatie met Michelle. Inmiddels wonen de twee tortelduifjes samen en ook de hondjes van Michelle zijn van de partij. Samenwonen is echter geen eenvoudige taak. De garderobe van Michelle moet namelijk ook een plekje krijgen in het onderkomen. Daarom nemen Roy en Michelle de ultieme relatietest aan door samen een kast in elkaar te zetten – hoewel het vooral Roy en zijn vader Frans zijn die uiteindelijk de handen uit de mouwen steken. En tot slot onthult de spectaculaire gender reveal het geslacht van hun langverwachte baby.

'Roy Donders Altijd Wat Bijzonders' is vanaf woensdag 10 mei elke week om 20.30 uur te zien bij TLC en wekelijks vooruit te kijken op discovery+.