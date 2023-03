'Who Killed Biggie and Tupac?' nieuw op Discovery

Twee rivaliserende rappers die vlak na elkaar werden doodgeschoten. De moorden op Tupac Shakur en Notorious B.I.G. schokten de muziekwereld in de jaren negentig en zijn tot op heden omringd door vraagtekens.

Beide zaken zijn nooit voor de rechter geweest, omdat er geen serieuze verdachten konden worden aangewezen. Maar wat gebeurde er nu werkelijk? Was het een uit de hand gelopen ruzie tussen de rappers van de Amerikaanse West Coast en East Coast of waren ze slachtoffer van zeer gewelddadige drugs gangs uit Los Angeles? Of was er nog een andere sinistere rol weggelegd voor enkele ‘dirty cops’ en beslissingen van hogerhand die de reden zou zijn dat beide moordzaken nooit goed zouden zijn onderzocht?

De driedelige documentaire 'Who Killed Biggie and Tupac?' zet alle feiten en vermoedens op een rij en spreekt met belangrijke betrokkenen. Zoals oud-beveiligers van de rappers, voormalige LAPD en FBI-agenten die onderzoek deden naar de moorden en journalisten die de zaak al vanaf het begin volgen. Ook bevriende rappers komen uitgebreid aan het woord, onder wie Lil’ Cease die in auto zat toen zijn vriend ‘Biggie’ werd doodgeschoten.

