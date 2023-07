Warner Bros. Discovery telt af naar 'Parijs 2024' met een exclusieve nieuwe sportdocumentaire

Nog één jaar te gaan en dan beginnen de Olympische Spelen in Parijs. Het aftellen naar het grootste sportevenement ter wereld kan dus officieel beginnen. Warner Bros. Discovery maakt de sportliefhebber alvast warm met een bijzondere, nieuwe documentaire: 'Paris, La Vie Sportive'.

De tweedelige docu, ingesproken door oud-wereldkampioen en voetballegende Thierry Henry, laat zien welke rol sport speelt - en heeft gespeeld - in de vorming van de Franse hoofdstad waar in 1924 voor het laatst de Olympische Spelen werden gehouden.

Wanneer en waar te zien?

De documentaire bestaat uit twee delen van ieder 45 minuten en is vanaf dinsdag 26 juli te zien op discovery+ en bij Eurosport 1. Het eerste deel wordt uitgezonden van 21.00 - 22.00 uur en het tweede deel aansluitend, van 22.00 - 23.00 uur.

Sporthelden halen herinneringen op

Parijs ademt sport, al decennialang. Roland Garros, de aankomst van de Tour de France en het voetbalstadion Stade de France hebben talloze mooie sportherinneringen opgeleverd. Volgend jaar mag Parijs, voor de derde keer in de historie, de Olympische Spelen organiseren. In aanloop naar het evenement duiken we samen met sporters en historici in de sportieve geschiedenis van de Franse hoofdstad met de tweedelige documentaire 'Paris, La Vie Sportive'. Yannick Noah, Mats Wilander, Eddy Merckx, Emmanuel Petit en Marcel Desailly halen herinneringen op aan de successen die zij er vierden, terwijl Diane de Coubertin vertelt hoe haar voorvader Pierre de Coubertin de Olympische Spelen groot maakte. 100 jaar sportgeschiedenis komt aan bod, waarbij wordt teruggegaan naar 1924, toen Parijs voor het laatst de Olympische Spelen organiseerde.

Thierry Henry over 'Paris, La Vie Sportive' en de Olympische Spelen: 'Mede dankzij sport is Parijs, ook in tijden van tegenslag en verdriet, weer opgekrabbeld. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat is wat de Olympische Spelen ook brengen; het geeft hoop. We associëren Parijs altijd met stijl, elegantie, mode, eten. Veerkracht is niet het eerste wat bij mensen opkomt, maar sport heeft daar wel een rol in gespeeld. Hopelijk zien de kijkers dit terug in de documentaire.'

'The Olympians'

En voor wie er geen genoeg van kan krijgen, is er nog meer sportcontent in aanloop naar de Olympische Spelen. Aansluitend op 'Paris, La Vie Sportive' (van 23.30 - 23.40 uur) zendt discovery+ en Eurosport op 26 juli de eerste aflevering uit van 'The Olympians'. Een reeks met korte portretten van atleten die zich voorbereiden op de Spelen in Parijs. In deze eerste aflevering staat de Franse meerkamper Kevin Mayer centraal.

discovery+ is 'Home of the Olympics'

Wie niks wil missen van de Olympische Spelen zit bij Eurosport en discovery+ goed. Scott Young, SVP Content & Production bij Warner Bros. Discovery Sports Europe: 'Als je van de Spelen houdt, kun je elke minuut zien, van elke sport die aan bod komt. In 20 verschillende talen verspreid over 50 markten in Europa.' Begin dit jaar werd al bekend dat het International Olympic Committee (IOC) ook voor de Olympische Spelen in de periode van 2026 - 2032 de mediarechten in Europa aan Warner Bros. Discovery heeft toegekend in een gezamenlijk bod met de European Broadcasting Union (EBU). Dit maakt discovery+ met recht Home of the Olympics.