Voorlopig geen 'Temptation Island' meer na klachten ex-deelnemers

De voorbije weken kwamen er heel wat klachten van oud-deelnemers aan 'Temptation Island' in de media. Het waren Aylin en Efrain die als eersten naar buiten traden. Anderen volgden.

Aylin en Efrain beschuldigden de makers van 'Temptation Island' van manipulatie van de kandidaten. Er zou ook regelmatig gedreigd zijn met grote boetes als de kandidaten het spelletje niet meespeelden, of niet akkoord gingen met eisen van de productie tijdens de opnames. Meerdere kandidaten hielden aan de opnames psychische problemen over. Zo ondernam Aylin naar eigen zeggen twee pogingen om uit het leven te stappen.

Ondertussen hebben reeds veertien andere deelnemers zich gemeld met klachten over 'Temptation Island'. RTL Nederland heeft laten weten dat er voorlopig geen nieuw seizoen van 'Temptation Island' zal gedraaid worden. Directeur Content van RTL wil een gesprek aangaan met de producent van het programma, SimpelZodiak.

De heisa rond het programma weegt vooral in Nederland extra zwaar door omdat daar nog steeds een onderzoek loopt naar wantoestanden achter de schermen van 'The Voice'. Ook de politiek roert zich in de zaak. Eén partij eist zelfs dat het programma nooit nog terugkeert.

Bert Van der Veer, oud-directeur bij RTL, denkt er dan weer heel anders over. Hij vindt juist dat 'het programma vooral moet doorgaan'. 'Wat me verbaast is het sneeuwbaleffect dat ontstaat op het moment dat één stel zich uitspreekt. Dan meldt de een na de ander zich bij een advocaat om te vertellen wat ze hebben meegemaakt. Doe dat dan meteen als de opnames zijn geweest, maar niet jaren later', aldus Van der Veer.

Meerdere seizoenen waren een Nederlands-Vlaamse coproductie tussen RTL en SBS Belgium, nu Play Media. Bij die laatste waren sowieso voorlopig geen plannen om een nieuw seizoen uit te zenden.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.