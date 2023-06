Voor de laatste keer dit seizoen schuiven ex-koppels aan bij 'Eating With My Ex: Going Dutch'

Na weken van verhitte discussies, tranen maar ook goede gesprekken, is vanaf morgen de laatste aflevering van 'Eating With My Ex: Going Dutch' te zien op discovery+. Voor de laatste keer dit seizoen schuiven ex-koppels, na soms een lange ijzige strijd, weer bij elkaar aan tafel met als doel nader tot elkaar te komen.

In deze aflevering is te zien hoe Whitney en Iris, bekend van 'Temptation Island', hun knipperlichtrelatie bespreken. Daarnaast is Imke niet schuw van een pittig gesprek met haar ex Lars, beiden bekend van 'Ex On The Beach', en weet ze meerdere keren de grenzen op te zoeken. Mis het niet!

De tikkende tijdbom onder de relatie van Iris en Whitney

Whitney en Iris, beiden bekend van hun deelname aan 'Temptation Island', leerden elkaar via Tinder kennen. In eerste instantie was Whitney totaal het tegenovergestelde type waar Iris normaal op valt, toch gaf ze hem een kans. Het bleek al snel dat haar gut feeling klopte… Whitney was toch de playboy waar zij zo bang voor was, die er al snel tijdens hun relatie flirterig contact op na houdt met andere vrouwen… Het was even een tijdje uit, maar toch besluiten de twee het weer te proberen en gebruiken hun deelname aan Temptation Island om Whitney’s toewijding aan hun relatie te testen, maar dit bleek achteraf het begin van het einde… Deze test bracht pijnlijk aan het licht waarom Iris hem niet vertrouwt wanneer Whitney na drie weken zoent met één van de verleidsters. Iris verbreekt definitief de relatie en de twee hebben nauwelijks meer contact na dit avontuur. Aan tafel willen ze alles nog één keer goed uitspreken. Zo is Whitney benieuwd om te horen waarom Iris het tijdens Tempation Island een goed idee vond om te vertellen dat zij tijdens hun break had afgesproken met een andere jongen. Iris is op haar beurt benieuwd naar het antwoord op de vraag waarom al die vrouwelijke aandacht zo belangrijk is voor Whitney.

Was het ware liefde tussen Imke en Lars?

Na Lars zijn deelname aan het programma 'Ex On The Beach' is het door gemeenschappelijke vrienden dat hij aan Imke wordt voorgesteld. Zij ziet meteen veel heil in hun relatie en legt telkens de 1,5 uur durende autorit af om Lars op te zoeken. Uiteindelijk verwatert dit contact, omdat nu Imke mee gaat doen aan 'Ex On The Beach' en daarnaast hoort ze verschillende verhalen over de oprechtheid van Lars in relaties die haar doen twijfelen over het samenzijn met hem. Maar na haar deelname aan 'EOTB' zoekt zij toch weer contact met hem. Lars heeft dan wel al een andere vriendin en probeert de boot nog enigszins af te houden. Maar het vlees is zwak en Lars spreekt toch weer met Imke af achter de rug om van zijn toenmalige vriendin. De twee hebben dan voor langere tijd een relatie, maar of deze evenredig is? Imke vindt van niet. Zij betaalt altijd alles voor hen twee, is de enige met een rijbewijs en trekt er voor haar gevoel veel meer aan. Ze laat zelfs weten dat het enige wat zij ooit van Lars terug heeft gekregen een Mcnugget-menu is geweest… Ook vindt zij dat Lars teveel bezig is met het vergaren van roem en er te veel bij wil horen. Hij gaat alle feestjes en afterparties af en gebruikt dan, volgens Imke, ook te veel drugs. Dit alles bij elkaar doet Imke besluiten Lars eens goed 'terug te pakken' door met een paar van zijn vrienden naar bed te gaan. Dat zal hem de nodige hak zetten. Alleen ontkennen de vrienden van Lars stuk voor stuk met Imke naar bed te zijn geweest… Is dit nou echt gebeurd of heeft Imke het slechts verzonnen om Lars zo terug te pakken? Één van de vele vragen die zij elkaar aan tafel nu eens goed kunnen stellen.

'Eating With My Ex: Going Dutch' is te zien op discovery+ en wordt iedere vrijdag om 22.30 uitgezonden bij TLC.