Vierde seizoen 'Below Deck Sailing Yacht' te zien op Hayu

'Below Deck Sailing Yacht' seizoen vier is vanaf 11 april te streamen op Hayu. Dit seizoen keren kapitein Glenn Shephard en de veteranen Daisy Kelliher (Hoofd Steward), Gary King (Eerste Stuurman) en Colin MacRae (Hoofd Engineer) terug.

Nieuwe bemanningsleden zijn chef-kok Ileisha Dell, stewards Lucy Edmunds en Mads Herrera en matrozen Chase Lemacks en Alex Propson. 'Below Deck Sailing Yacht' wordt geproduceerd door 51 Minds met Mark Cronin, Courtland Cox, Vivian Kohon, Tania Hamidi, Christian Sarabia en Zachary Klein als uitvoerend producenten.

Aankomend seizoen

Kapitein Glenn en zijn team Daisy Kelliher, Gary King en Colin MacRae maken hun comeback en hervatten hun verantwoordelijkheden aan boord van Parsifal III, samen met nieuwe, dynamische bemanningsleden, terwijl ze koers zetten naar Sardinië, Italië.

Kapitein Glenn beseft dat zijn relaxte leiderschapsstijl zijn bemanning te comfortabel heeft gemaakt en houdt een kwaliteitscontrole van het interieur team, tot groot ongenoegen van Daisy. In de kombuis maken Chef Ileisha's kookkunsten indruk op de gasten, maar haar besluiteloosheid en afhankelijkheid leiden tot tijdmanagementproblemen tussen de gangen, waardoor ze in de problemen komt. Aan dek botsen sterke persoonlijkheden in een machtsstrijd wat resultaat in een bijna-muiterij als Gary in conflict komt met de nieuwe overmoedige matroos, Chase.

Twee overlappende liefdesdriehoeken maken de dynamiek aan boord nog ingewikkelder, en een schokkende affaire brengt de vriendschap tussen Colin, Daisy en Gary in gevaar.

Met een bijna-botsing, een brand, opstand van de bemanning, een gruwelijke verwonding van een gast en twee motorstoringen die mogelijk het einde van het seizoen betekenen, is dit het heftigste en meest onvoorspelbare seizoen tot nu toe van 'Below Deck Sailing Yacht'.

De yachties zijn terug en klaar om een nieuwe plons te wagen! Duik vanaf 11 april in het gloednieuwe seizoen van 'Below Deck Sailing Yacht' op Hayu.