Vierde en laatste seizoen van 'High School Musical: The Musical: The Series' op Disney+

De Emmy-genomineerde televisieserie van Disney Branded Television is ge´nspireerd op de razend populaire 'High School Musical'-films, die in 2006 en 2007 voor het eerst werden uitgezonden op Disney Channel en in 2008 in de bioscoop.

Gezamenlijk werden de films en series de meest succesvolle Disney Channel - in bioscoop en streaming - franchise tot nu toe, en een van de langstlopende series op Disney+.

'High School Musical: The Musical: The Series' debuteerde met de lancering van Disney+ in 2019 en heeft opmerkelijke carrières gelanceerd zoals Grammy Award-winnende artiest Olivia Rodrigo; Tony Award-genomineerde Julia Lester; singer-songwriter Joshua Bassett, die onlangs een uitverkochte wereldtournee voltooide; en Dara Reneé, die haar songwritingdebuut maakte in de serie en schittert in de aankomende Disney+ Original film 'Descendants: The Rise of Red'. De serie had ook uitstekende gaststerren, waaronder Jordan Fisher, Jesse Tyler Ferguson, Jojo Siwa, Derek Hough en nog veel meer.

In seizoen vier van de met een GLAAD Media en Kids Choice Award bekroonde serie keren de Wildcats terug naar East High, waar ze een toneelproductie van 'High School Musical 3: Senior Year' voorbereiden. Maar in een meta-twist die kenmerkend is voor de serie, worden de plannen verstoord wanneer Disney aankondigt dat de langverwachte 'High School Musical 4: The Reunion'-film op locatie zal worden opgenomen op hun geliefde middelbare school.

Franchise alumni Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed en Kaycee Stroh zullen zichzelf spelen en hun 'High School Musica'-rollen als respectievelijk Chad Danforth, Taylor McKessie, Ryan Evans, Coach Jack Bolton, Ms. Darbus en Martha Cox herleven, en de Wildcats zullen figuranten spelen in de film.

In het vierde seizoen spelen Joshua Bassett (Ricky), Sofia Wylie (Gina), Dara Reneé (Kourtney), Julia Lester (Ashlyn), Frankie Rodriguez (Carlos), Kate Reinders (Miss Jenn) en Liamani Segura (Emmy) de hoofdrollen. Dit seizoen zijn ook de terugkerende gaststerren Kylie Cantrall (Dani), Matthew Sato (Mack), Caitlin Reilly (Quinn) en Vasthy Mompoint (Krystal) te zien, evenals Mark St. Cyr (Mr. Mazzara), Matt Cornett (E.J.), Larry Saperstein (Big Red), Joe Serafini (Seb), Adrian Lyles (Jet) en Saylor Bell Curda (Maddox).

De eerste drie seizoenen van 'High School Musical: The Series' zijn momenteel beschikbaar op Disney+.