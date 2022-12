Ultieme challenge 'Rock The Block' op TLC

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2022

Vier designer-duo's van bekende renovatieprogramma's gaan de strijd met elkaar aan in de ultieme challenge 'Rock The Block'. We zien onder meer de ontwerpkoppels Mike Jackson en Egypt Sherrod van 'Married to Real Estate 'en Jenny en Dave Marrs van 'Fixer to Fabulous', samen met twee andere teams die hun sporen verdiend hebben met het renoveren van huizen.