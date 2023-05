'Tiny Luxury' nieuw op Discovery

Er zijn veel goede redenen te bedenken waarom mensen voor een tiny home kiezen. De overspannen woningmarkt bijvoorbeeld, maar ook de mogelijkheid om met het mini-huis te kunnen reizen.

Wie denkt dat je met zo’n klein huis luxe en comfort inlevert, heeft de huizen van ontwerpers Tyson en Michelle Spiess nog niet gezien in het programma 'Tiny Luxury'. Dit creatieve echtpaar bouwt luxueuze tiny homes die van alle gemakken zijn voorzien en op maat gemaakt voor de woonwensen van de koper. Bijvoorbeeld voor Nick, die in Noord-Californië maar moeilijk een betaalbare woning kan vinden en daarom een mini-huis laat bouwen op het land van zijn ouders. Hij wil wel graag een grote badkamer, veel ramen voor het uitzicht en een modern design. Kunnen Tyson en Michelle dat allemaal in de beschikbare 22 vierkante meter krijgen? Het resultaat verbaast echt iedereen.

'Tiny Luxury', vanaf donderdag 1 juni elke werkdag om 15.00 uur op Discovery.