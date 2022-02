'The Terminal List' met Chris Pratt deze zomer in première op Amazon Prime Video

'The Terminal List', gebaseerd op de bestseller, heeft ook Constance Wu, Taylor Kitsch, Riley Keough, Jeanne Tripplehorn, en meer sterren in de serie. De serie wordt geproduceerd door Chris Pratt, Antoine Fuqua en David DiGilio.

Prime Video kondigt aan dat de langverwachte Amazon Original serie 'The Terminal List', met in de hoofdrol Chris Pratt ('The Tomorrow War', 'Jurassic World'), op 1 juli exclusief in première zal gaan, op Prime Video. De acht aflevering tellende serie is een coproductie van Amazon Studios en Civic Center Media in samenwerking met MRC Television, en zal wereldwijd te zien zijn.

Gebaseerd op de bestseller van Jack Carr, volgt 'The Terminal List' James Reece (Chris Pratt) nadat zijn hele peloton Navy SEALs in een hinderlaag is gelopen tijdens een geheime missie. Reece keert terug naar huis met tegenstrijdige herinneringen aan de gebeurtenis en vragen over zijn betrokkenheid. Maar als er nieuw bewijsmateriaal aan het licht komt, ontdekt Reece dat duistere krachten hem tegenwerken, waardoor niet alleen zijn leven in gevaar komt, maar ook het leven van degenen van wie hij houdt.

Naast Pratt schitteren onder anderen Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole, en Alexis Louder in de serie.

De serie wordt geproduceerd door Chris Pratt en Jon Schumacher via Indivisible Productions, Antoine Fuqua via Fuqua Films ('The Equalizer', 'Training Day'), en schrijver/showrunner David DiGilio. Auteur Jack Carr is uitvoerend producent, net als schrijver Daniel Shattuck. The Terminal List is een coproductie van Amazon Studios en Civic Center Media in samenwerking met MRC Television.