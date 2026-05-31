Dit is de 'Dagelijkse Kost' van deze week!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Sardines met gestoofde venkel, aardappel en tomaat

In de oven geroosterde sardines en een stoofpot van venkel, tomaat en aardappel.

Dinsdag: Komkommersandwich met geitenkaas en gerookte zalm

Gegrild roggebrood met plakjes gerookte zalm, spread van roomkaas en geitenkaas, fijne plakjes komkommer, radijs en tuinkers.

Woensdag: Lasagne verde

Lasagne met groene groenten en pesto-ricottasaus.

Donderdag: Havermoutcrumble met rabarber en gember

Havermoutkoekje met een vulling van rabarbercompote, gember en vanille.

Vrijdag: Iga Bakar met rijst, boontjes en atjar

Indonesische gegrilde en gelakte ribbetjes, boontjes en opgelegde groenten.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

