'The Real Housewives Ultimate Girls Trip' seizoen 3 op Hayu

Het derde seizoen van 'The Real Housewives Ultimate Girls Trip' is vanaf 24 maart te streamen via Hayu met een nieuwe groep housewives die naar Thailand vliegen voor de reis van hun leven.

De eerste drie afleveringen van de serie zijn beschikbaar om te streamen op de dag van de première. Elke vrijdag komen er nieuwe afleveringen beschikbaar.

De cast van seizoen drie bestaat uit de housewives Candiace Dillard Bassett en Gizelle Bryant van 'The Real Housewives of Potomac', Alexia Nepola en Marysol Patton van 'The Real Housewives of Miami', Heather Gay en Whitney Rose van 'The Real Housewives of Salt Lake City', Leah McSweeney van 'The Real Housewives of New York City' en Porsha Williams van 'The Real Housewives of Atlanta'.

De eerste twee seizoenen van 'The Real Housewives Ultimate Girls Trip' zijn momenteel beschikbaar om te streamen via Hayu, samen met ieder seizoen en elke aflevering van alle andere 'Real Housewives' franchises.

Hayu is de thuisbasis van de housewives. Stream vanaf 24 maart het gloednieuwe seizoen van 'The Real Housewives Girls Trip' via Hayu, met de sappigste drama op dezelfde dag als Amerika.