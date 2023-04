'The Price Of Glee' vanaf zondag op TLC

De succesvolle musical serie en cultureel fenomeen 'Glee' katapulteerde een cast van relatieve onbekenden tot een groep van internationale supersterren en zette de popcultuur totaal op zijn kop.

Maar de show, die een nieuw tijdperk inluidde op het gebied van acceptatie, kampte ook met strubbelingen die intern een verwoestend effect hadden. Talloze schandalen, roddels in de tabloids en fatale tragedies teisterden de rijzende sterren in wat de vrolijkste show op televisie had moeten zijn.

Met de driedelige serie 'The Price Of Glee' duiken we in de wereld van deze populaire serie om de harde werkelijkheid te onderzoeken die roem met zich meebrengt. De onthullende serie ontrafelt de levens van de acteurs op en naast de set met nooit eerder vertoonde interviews waarin duidelijk wordt wat de eisen zijn die komen kijken bij het maken van een populaire tv-serie en met duister drama achter de schermen.

Interviews met betrokkenen die dicht bij de overleden Cory Monteith stonden, schijnen een licht op de ontwikkeling van de acteur tot internationale bekendheid en de demonen die hem achtervolgden – wat leidde tot zijn overdosis op slechts 31-jarige leeftijd in een hotelkamer in British Columbia. Degenen die op de set met Mark Salling werkten, geven vervolgens commentaar op hun werkrelatie en de schokkende ontdekking van kinderporno in het bezit van Salling die leidde tot zijn zelfmoord op 35-jarige leeftijd. En George Rivera, de vader van Naya Rivera, geeft een persoonlijk en intiem eerbetoon aan zijn dochter die hij verloor door de huiveringwekkende en mysterieuze verdrinkingsdood in een meer. Hij doet dat door terug te kijken in Naya's leven als jonge actrice en hoe haar carrière van start ging, met haar groei van kindacteur tot cheerleader.

'The Price Of Glee', vanaf zondag 23 april om 21.00 uur op TLC.