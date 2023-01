'The Nate & Jeremiah Home Project' dinsdag op TLC

Hoe maak je van een huis een thuis? Een huis dat zowel stijlvol is als praktisch om in te wonen én vooral passend bij jouw eigen smaak? Het designerduo en echtpaar Nate en Jeremiah laat dat zien het nieuwe programma 'The Nate & Jeremiah Home Project'.

Ze helpen huiseigenaren die hun huis anders willen inrichten, maar niet zo goed weten hoe. Zoals Lauren en Lisa die het huis erven waar ze in zijn opgegroeid en waar ze eigenlijk geen afstand van willen doen. Ze besluiten er weer in te gaan wonen. Lauren met haar man en drie kinderen, zus Lisa op termijn in het souterrain. Hoewel ze veel goede herinneringen hebben aan de inrichting van hun moeder, zouden ze het toch wat meer in hun eigen stijl willen. Een mooie taak voor Nate en Jeremiah die beginnen met het sorteren van alle spullen.

Wat kan weg en wat moet absoluut blijven? Want een huis inrichten gaat volgens hen veel verder dan een nieuwe keuken of badkamer. “Het huis vullen met de spullen die betekenis hebben, is het belangrijkste onderdeel”, aldus Nate. Dus blijft de piano en het grootste deel van de schilderijen, maar worden ze wel geïntegreerd in een nieuwe indeling die meer recht doet aan de woonwensen van de nieuwe generatie. Zodat ze er zich echt thuis voelen.The Nate &

'Jeremiah Home Project', vanaf dinsdag 3 januari om 21.30 uur op TLC.