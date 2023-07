'The Kardashians' keren terug met vierde seizoen op Disney+

De geliefde originele serie 'The Kardashians' keert terug voor een vierde seizoen op 28 september, exclusief op Disney+.

Nieuwe afleveringen zullen elke donderdag beschikbaar zijn. De eerste drie seizoenen zijn nu te streamen op Disney+.

De familie die je kent en waar je van houdt, is terug met een gloednieuwe serie die je volledige toegang geeft tot hun levens. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie brengen de camera's terug om hun persoonlijke verhalen te vertellen. Van de intense druk van het runnen van miljardenbedrijven tot de hilarische vreugde van speelmomenten en het wegbrengen van de kinderen naar school. Deze serie neemt de kijkers mee in een meeslepend en eerlijk verhaal over liefde en het leven in de schijnwerpers.

Fulwell 73-partner Ben Winston is uitvoerend producent samen met Emma Conway en Elizabeth Jones. Danielle King is showrunner en uitvoerend producent. Ook Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner en Kylie Jenner zijn uitvoerend producenten.