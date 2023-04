'The English' gaat woensdag in première op Disney+

Disney+ komt woensdag met de nieuwe serie 'The English' met Emily Blunt en Chaske Spencer in de hoofdrollen. Alle zes afleveringen van de nieuwe serie zullen vanaf 12 april exclusief beschikbaar zijn op Disney+.

'The English' is een epische western die de kernthema's identiteit en wraak als uitgangspunt neemt om een bijzondere en meeslepende parabel te vertellen over etniciteit, macht en liefde. Een aristocratische Engelse vrouw, Lady Cornelia Locke (Emily Blunt) en een Pawnee ex-cavalerieverkenner, Eli Whipp (Chaske Spencer), komen samen in het midden-Amerika van 1890 om een gewelddadig landschap te doorkruisen dat op dromen en bloed gegrondvest is.

Beiden hebben een duidelijk besef van hun lotsbestemming, maar geen van beiden is zich ervan bewust dat het geworteld is in een gedeeld verleden. Ze moeten steeds angstaanjagende obstakels overwinnen die hen fysiek en psychisch tot in hun kern op de proef zullen stellen. Maar naarmate elk obstakel geslecht wordt, komen ze dichter bij hun uiteindelijke bestemming, de nieuwe stad Hoxem, Wyoming. Het is hier, na een onderzoek door de plaatselijke sheriff Robert Marshall (Stephen Rea) en de jonge weduwe Martha Myers (Valerie Pachner) naar een reeks bizarre en macabere onopgeloste moorden, dat de volle omvang van hun met elkaar verweven geschiedenis echt begrepen zal worden, en ze zullen oog in oog komen te staan met een toekomst die hun verdere leven zal bepalen.

'The English' is geproduceerd door het bekroonde productiebedrijf Drama Republic en geschreven en geregisseerd door de meermaals bekroonde Hugo Blick. Colin Wratten is producer en Daniel Toland is co-producer van de serie. Naast Hugo Blick zijn ook Greg Brenman en Emily Blunt EP's in de serie.