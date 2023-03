Stream 'The Banshees of Inisherin' op Disney+

De film 'The Banshees of Inisherin', genomineerd voor 9 Oscars®, is vanaf 12 maart beschikbaar om te streamen op Disney+.

'The Banshees of Inisherin' is een unieke film van Searchlight Pictures en schrijver-regisseur Martin McDonagh ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') met in de hoofdrollen Colin Farrell en Brendan Gleeson. Hoewel buren Pádraic (Farrell) en Colm (Gleeson) al levenslang vrienden zijn, bevinden ze zich plots in een impasse met ernstige gevolgen voor beiden.