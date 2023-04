Stream de originele serie 'Tiny Beautiful Things' vanaf 7 april exclusief op Disney+

De nieuwe originele serie 'Tiny Beautiful Things', geproduceerd door ABC Signature en Hello Sunshine, is vanaf vrijdag 7 april exclusief beschikbaar op Disney+.

Gebaseerd op de bestseller van Cheryl Strayed, volgt 'Tiny Beautiful Things' Clare (Kathryn Hahn), een spartelende schrijfster die een gewaardeerde adviescolumniste wordt terwijl haar eigen leven uit elkaar valt.

Wanneer we Clare voor het eerst ontmoeten, loopt haar huwelijk met haar man Danny op de klippen; haar tienerdochter Rae duwt haar weg; en haar ooit veelbelovende schrijfcarrière is onbestaande. Dus wanneer een oude schrijfvriend haar vraagt de adviescolumn 'Dear Sugar' over te nemen, vindt Clare dat ze eigenlijk niemand advies zou mogen geven. Maar nadat ze met tegenzin in de pen van Sugar kruipt, ontvouwt Clare's leven zich in een complex weefsel van herinneringen, waarbij ze de meest cruciale momenten uit haar kindertijd tot nu verkent en de schoonheid, strijd en humor in haar ongenezen wonden blootlegt. Via Sugar vormt Clare een balsem voor haar lezers - en voor zichzelf - om ons te tonen dat er altijd wel hoop is, dat onze verhalen ons uiteindelijk kunnen redden. En, misschien, ons weer thuis kunnen brengen.

In de serie spelen Kathryn Hahn, Sarah Pidgeon, Quentin Plair en Tanzyn Crawford de hoofdrollen, met gastacteurs Owen Painter, Merritt Wever, Elizabeth Hinkler en Michaela Watkins.

Liz Tigelaar is de producent/EP van de serie. Lauren Neustadter, Reese Witherspoon, Laura Dern, Jayme Lemons, Cheryl Strayed, Stacey Silverman en Kathryn Hahn zijn ook EP's in de serie van ABC Signature en Hello Sunshine.