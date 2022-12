'Something From Tiffany's' vanaf vrijdag op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Prime Video 2022

Niets is te vergelijken met de magie en de opwinding van de feestdagen in New York City, waar de straten schitteren van de feestverlichting, de etalages verblinden en een bijzonder doosje van Tiffany iemands leven kan veranderen. Of meerdere levens.