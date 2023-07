'Slag om Arnhem' in nieuw seizoen 'World War II: Secrets from Above op National Geographic'

'World War II: Secrets From Above' brengt de meest bijzondere gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog vanuit een uniek perspectief in kaart. De afleveringen zijn namelijk grotendeels gefilmd vanuit de lucht.

In dit tweede seizoen is er één aflevering volledig gewijd aan de Nederlandse 'Slag om Arnhem'. In september 1944 in Arnhem zette de geallieerden een gedurfde aanval in tegen de Nazi's om een poging te wagen de Tweede Wereldoorlog te beëindigen.

Terwijl we over de beruchte slagvelden van D-Day en Duinkerken vliegen, over verborgen nazibunkers zweven en over verloren slagschepen en gezonken scheepswrakken glijden, onthult dit nieuwe seizoen de geheimen van de Tweede Wereldoorlog. 'We vliegen terug in de tijd'; door de kennis van verschillende experts en exclusieve toegang tot belangrijke locaties te vergelijken met historische luchtfoto's uit archieven. Zo wordt er tijdens 'World War II: Secrets From Above' vertelt over de heftige invallen en de dodelijke gevechten op een manier die nog nooit eerder is vertoond.

Het nieuwe seizoen van 'World War II: Secrets From Above' is vanaf 12 september om 21.30 uur wekelijks te zien op National Geographic.

National Geographic gaat in het nieuwe seizoen van 'World War II: Secrets From Above' wederom de lucht in en richt zich dit seizoen ook op de Nederlandse stad Arnhem. In de aflevering 'Operation Market Garden' wordt het heldhaftige verhaal van de geallieerden in Nederland toegelicht.

Operation Market Garden

September 1944: De geallieerden lanceren een gedurfde aanval op het door de nazi's bezette Nederland in een poging om de Tweede Wereldoorlog tot een einde te brengen. Om te slagen moeten ze tienduizenden luchtlandingstroepen uit de lucht laten vallen, meerdere zwaar verdedigde bruggen veroveren en het opnemen tegen de zwaarste Duitse pantserdivisies. Dit is het verhaal van een van de meest gedurfde aanvallen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland: Operation Market Garden.

