'Shark Week' van start op Discovery

De welbekende 'Shark Week' is weer terug bij Discovery! Volg een week lang de beste en meest interessante documentaires en programma's over haaien.

Van de zoektocht naar twee van de grootste haaien ter wereld in Nieuw-Zeeland in 'Jaws Awakens: Phred Vs. Slash' tot 'Jackass Shark Week' waarin Johnny Knoxville: Steve-O, Chris Pontius en nieuwe 'Jackass'-castleden op een bijzondere Shark Week-missie stuurt waarbij de pijngrenzen nog meer worden opgezocht dan normaal en hardnekkige haaienmythes onder de loep worden genomen.

'Shark Week', vanaf maandag 24 juli elke dag om 23.30 uur op Discovery.