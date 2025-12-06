Schrijversvakbond verwerpt overname van Warner Bros. door Netflix

De Masked Singers zetten hun schoen: wie krijgt lekkers en wie… een ontmaskering?
De Writers Guild of America, een grote vakbond van scenarioschrijvers heeft zich negatief uitgesproken over de aanstaande overname van Warner Bros. door Netflix. Dat schrijft het AD.

De vakbond vindt dat de overname, nog niet goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten, moet worden geblokkeerd. Ze roept daar via haar website toe op. 'Dat ‘s werelds grootste streamingbedrijf een van zijn grootste concurrenten opslokt, is precies wat de mededingingswetten moeten voorkomen', stelt de Writers Guild.


'Het gevolg zou zijn dat banen zouden verdwijnen, lonen zouden dalen, de arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers in de entertainmentindustrie zouden verslechteren, de prijzen voor consumenten zouden stijgen en het volume en de diversiteit van content voor alle kijkers zou verminderen', vervolgt het statement nog.

Netflix kondigde het voornemen tot overname vorige week aan. Er zou meer dan 82 miljard euro mee gemoeid zijn. Of de megafusie er komt, is nog niet zeker, want toezichthouders in zwoel Europa als de VS zien verschillende bezwaren. 


Bron: AD
Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Live Live Live' (VRT 1)

In de tot warme club omgetoverde VRT Studio 5 ontvangen Bart Peeters en The Atomic Orchestra, een 47-koppig orkest onder leiding van Jo Hermans, tal van artiesten om samen een symfonische versie te maken van hun liedjes. Bazart, Mentissa, Sylvie Kreusch, Warhaus, Günther Neefs en Belle Perez steken hun grootste hits en andere songs in een nieuw, klassiek jasje. Muziekliefhebber Jeroen Meus onthult daarnaast waarom hij een saxmaniak is.

'Live Live Live', om 20.20 uur op VRT 1.

