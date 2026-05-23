Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Deze week staat er opnieuw heel wat te gebeuren in 'Familie'. Met nieuwe ontwikkelingen en onverwachte momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Familie' is elke werkdag te zien en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Mis geen enkel moment!
Maandag 25 mei 2026 - aflevering 7891
Mieke en Louise hebben hét gezicht voor hun campagne gevonden. Simon zoekt toenadering tot Cédric, maar hij laat hem sudderen. Josefien vreest dat Niko opgeeft. Mathias is kwaad op Cédric.
Dinsdag 26 mei 2026 - aflevering 7892
Lars beseft dat Rudi nog steeds gekrenkt is door zijn ontslag. Cédric is razend op Véronique, maar dan staat Simon plots voor hem. Louise heeft slecht nieuws. Kiki heeft Mathias iets op te biechten.
Woensdag 27 mei 2026 - aflevering 7893
Mathias weet niet hoe hij zijn zoon kan helpen. Simon meent dat Stefanie te streng is voor Cédric. Zij vindt dat hij hem niet goed genoeg kent. Samira heeft een leuke babbel met Rube en breekt een lans voor hem.
Donderdag 28 mei 2026 - aflevering 7894
Mathias tracht Victor te kalmeren, maar niets helpt. Louise maakt zich zorgen. Marlies komt bovendien met een speciaal verzoek. Jan wil terugkomen op zijn afspraak met Claudine. Mieke zoekt raad bij Véronique.
Vrijdag 29 mei 2026 - aflevering 7895
Louise vindt dat zij en Mathias alles moeten doen om Victor te beschermen. Elza heeft opnieuw met Marcel afgesproken. Ze vraagt hem uit over Josefien. Jan houdt zijn leugen vol tegen Claudine.
'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.
De dames blikken samen met Jani Kazaltzis terug op een bewogen seizoen vol glamour, vriendschap en drama.
'The Real Housewives of Antwerp', om 20.00 uur op Play.