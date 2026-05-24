Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 24 mei 2026

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 25 mei 2026 – aflevering 8579
Cash en Eden maken zich klaar om naar de trouwlocatie te vertrekken. Levi en Mackenzie krijgen hartverscheurend nieuws. David vertelt dat de moordenaar van Kristina op haar begrafenis was.


Dinsdag 26 mei 2026 – aflevering 8580
Iedereen maakt zich klaar voor het huwelijk van Cash en Eden. Levi probeert zich sterk te houden, terwijl hij Eden naar het altaar begeleidt. Theo maakt zich zorgen om Lacey. Jimmy raadt Levi aan om naar Mackenzie te gaan.

Woensdag 27 mei 2026 – aflevering 8581
Cash en Eden genieten met volle teugen van hun trouwfeest. Jimmy verdedigt Levi bij Debra. Lacey doet een schokkende ontdekking en gaat de confrontatie aan met Wendell. Theo komt tussenbeide, met ingrijpende gevolgen.

Donderdag 28 mei 2026 – aflevering 8582
Lacey kijkt machteloos toe, terwijl de hulpdiensten Theo proberen te reanimeren. Leah en Justin krijgen het nieuws via Bowman, terwijl Lacey bij David een verklaring aflegt over Wendell. Leah maakt duidelijk dat ze Lacey verantwoordelijk houdt voor wat er met Theo is gebeurd.

Vrijdag 29 mei 2026 – aflevering 8583
Bree en Jo praten bij wanneer Jo een dringend bericht van Tane ontvangt. David heeft slecht nieuws voor Justin en Leah: Theo werd officieel geïdentificeerd. Op het politiekantoor reageert Leah al haar woede af op Lacey.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

'Reizen Waes: terug naar Oekraïne' (VRT 1)

Onderweg naar Oekraïne maakt Tom Waes enkele bijzondere stops. In Hasselt bijvoorbeeld, waar hij een Belgisch-Oekraïens koppel ontmoet dat elkaar leerde kennen dankzij 'Reizen Waes'. In Berlijn worden Tom en zijn ploeg herenigd met een gevlucht Oekraïens gezin dat ze leerden kennen tijdens hun vorige reis naar Oekraïne, zeven jaar geleden. Uiteindelijk steken Tom en zijn team in het Poolse Medyka de grens over naar Oekraïne. Daar bezoekt hij tijdens zijn eerste dagen onder andere een opleiding voor dronepiloten, net als het beroemde Lychakiv kerkhof in de stad Lviv. Een symbolische plek waar duizenden Oekraïense soldaten begraven liggen.

'Reizen Waes: Terug naar Oekraïne', om 20.50 uur op VRT 1.

