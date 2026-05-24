Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Ravioli met gerookte ham en Flandrien met asperges en erwtjes

Verse ravioli met een vulling van ham, kaas en ricotta en gestoofde verse erwtjes en asperges.

Dinsdag: Lente-cassoulet met witte bonen en witte pens

Franse stoofpot met tomaten, fijngesneden groenten en witte bonen met een gebakken witte pens.

Woensdag: Gamba's met saffraanrijst en salsa van pimiento del piquillo

Kruidige paellarijst met gebakken gamba's en een frisse salsa van fijngesneden geroosterde paprika's.

Donderdag: Sinaascake met frangipane

Omgekeerde taart met plakjes gekonfijte sinaasappel en frangipanebeslag.

Vrijdag: Gegrilde en gegratineerde artisjok met tomatencompote en peterseliepesto

Met mozzarella gegratineerde artisjokbodem met compote van verse tomaten en pesto met amandelschilfers, peterselie en parmezaan.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

