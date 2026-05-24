Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

zondag 24 mei 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Ravioli met gerookte ham en Flandrien met asperges en erwtjes
Verse ravioli met een vulling van ham, kaas en ricotta en gestoofde verse erwtjes en asperges.


Dinsdag: Lente-cassoulet met witte bonen en witte pens
Franse stoofpot met tomaten, fijngesneden groenten en witte bonen met een gebakken witte pens.

Woensdag: Gamba's met saffraanrijst en salsa van pimiento del piquillo
Kruidige paellarijst met gebakken gamba's en een frisse salsa van fijngesneden geroosterde paprika's.

Donderdag: Sinaascake met frangipane
Omgekeerde taart met plakjes gekonfijte sinaasappel en frangipanebeslag.

Vrijdag: Gegrilde en gegratineerde artisjok met tomatencompote en peterseliepesto
Met mozzarella gegratineerde artisjokbodem met compote van verse tomaten en pesto met amandelschilfers, peterselie en parmezaan.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

'Reizen Waes: terug naar OekraÃ¯ne' (VRT 1)

Onderweg naar Oekraïne maakt Tom Waes enkele bijzondere stops. In Hasselt bijvoorbeeld, waar hij een Belgisch-Oekraïens koppel ontmoet dat elkaar leerde kennen dankzij 'Reizen Waes'. In Berlijn worden Tom en zijn ploeg herenigd met een gevlucht Oekraïens gezin dat ze leerden kennen tijdens hun vorige reis naar Oekraïne, zeven jaar geleden. Uiteindelijk steken Tom en zijn team in het Poolse Medyka de grens over naar Oekraïne. Daar bezoekt hij tijdens zijn eerste dagen onder andere een opleiding voor dronepiloten, net als het beroemde Lychakiv kerkhof in de stad Lviv. Een symbolische plek waar duizenden Oekraïense soldaten begraven liggen.

'Reizen Waes: Terug naar Oekraïne', om 20.50 uur op VRT 1.

