Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 25 mei 2026 – aflevering 4606

Olivia twijfelt wanneer Elias zegt dat Adam meer voor haar voelt dan vriendschap. Kilian zegt tegen Fanny dat zijn liefdesverklaring niks verandert, maar Fanny is er echt kapot van. Erik zit intussen in de knoop door Yvonne die afstandelijk doet.



Dinsdag 26 mei 2026 – aflevering 4607

Kilian krijgt plots zijn geheugen terug en is totaal overweldigd door alles wat naar boven komt. Hij ontdekt zelfs wat er echt gebeurd is op de dag van zijn crash. Olivia denkt dat Adam haar leuk vindt, maar hij houdt haar bewust op afstand.



Woensdag 27 mei 2026 – aflevering 4608

Fanny kijkt uit naar haar reis naar de VS met Marlon en botst toevallig op Kilian. Alles wijst erop dat hij zich hun liefde herinnert, wat haar duidelijk van slag maakt. Adam doet intussen bij Olivia alsof hij geen diepere gevoelens heeft.



Donderdag 28 mei 2026 – aflevering 4609

Adam wil Werner zijn echte identiteit onthullen, ongeacht het geld. Kilian beseft te laat dat hij gedrogeerd werd. Fanny ontkent eerst, maar geeft na een gesprek met Hildegard toe dat ze Kilian nog steeds graag ziet.



Vrijdag 29 mei 2026 – aflevering 4610

Fritz leidt Marlon af van zijn zorgen, terwijl Fanny toegeeft aan haar gevoelens voor Kilian. Adam wil Werner alles uitleggen, maar wordt afgewezen. Na zich te hebben aangegeven, probeert Adam Olivia te bereiken.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

