Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

zondag 24 mei 2026

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 25 mei 2026 – aflevering 4606
Olivia twijfelt wanneer Elias zegt dat Adam meer voor haar voelt dan vriendschap. Kilian zegt tegen Fanny dat zijn liefdesverklaring niks verandert, maar Fanny is er echt kapot van. Erik zit intussen in de knoop door Yvonne die afstandelijk doet.


Dinsdag 26 mei 2026 – aflevering 4607
Kilian krijgt plots zijn geheugen terug en is totaal overweldigd door alles wat naar boven komt. Hij ontdekt zelfs wat er echt gebeurd is op de dag van zijn crash. Olivia denkt dat Adam haar leuk vindt, maar hij houdt haar bewust op afstand.

Woensdag 27 mei 2026 – aflevering 4608
Fanny kijkt uit naar haar reis naar de VS met Marlon en botst toevallig op Kilian. Alles wijst erop dat hij zich hun liefde herinnert, wat haar duidelijk van slag maakt. Adam doet intussen bij Olivia alsof hij geen diepere gevoelens heeft.

Donderdag 28 mei 2026 – aflevering 4609
Adam wil Werner zijn echte identiteit onthullen, ongeacht het geld. Kilian beseft te laat dat hij gedrogeerd werd. Fanny ontkent eerst, maar geeft na een gesprek met Hildegard toe dat ze Kilian nog steeds graag ziet.

Vrijdag 29 mei 2026 – aflevering 4610
Fritz leidt Marlon af van zijn zorgen, terwijl Fanny toegeeft aan haar gevoelens voor Kilian. Adam wil Werner alles uitleggen, maar wordt afgewezen. Na zich te hebben aangegeven, probeert Adam Olivia te bereiken.

Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel F?rstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel F?rstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel F?rstenhof, een luxueus Beiers hotel.

'Reizen Waes: terug naar Oekraïne' (VRT 1)

Onderweg naar Oekraïne maakt Tom Waes enkele bijzondere stops. In Hasselt bijvoorbeeld, waar hij een Belgisch-Oekraïens koppel ontmoet dat elkaar leerde kennen dankzij 'Reizen Waes'. In Berlijn worden Tom en zijn ploeg herenigd met een gevlucht Oekraïens gezin dat ze leerden kennen tijdens hun vorige reis naar Oekraïne, zeven jaar geleden. Uiteindelijk steken Tom en zijn team in het Poolse Medyka de grens over naar Oekraïne. Daar bezoekt hij tijdens zijn eerste dagen onder andere een opleiding voor dronepiloten, net als het beroemde Lychakiv kerkhof in de stad Lviv. Een symbolische plek waar duizenden Oekraïense soldaten begraven liggen.

