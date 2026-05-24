Cartoonito lanceert nieuwe serie 'Baby Lemmings'

Maak je klaar voor gegiechel, spelletjes en vrolijke chaos, want Cartoonito introduceert 'Baby Lemmings'! Het is de onweerstaanbaar schattige, nieuwsgierige en eindeloos speelse nieuwe serie, speciaal voor de jonge kijkers.

De serie van de bekroonde Hari Studios gaat op 25 mei in première op Cartoonito en zit boordevol zachte slapstick, hartverwarmende momenten en hilarische verrassingen. De serie nodigt de jonge kijkers uit in een wereld waar elke dag een nieuw avontuur is en elke uitdaging spelenderwijs kan worden opgelost.

'Baby Lemmings' bouwt voort op de wereldwijde populariteit van de hitserie Grizzy en de Lemmings, die in meer dan 200 landen wordt uitgezonden en wereldwijd tot de best scorende programma’s behoort op grote zenders en streamingplatforms. Met dat internationale succes als basis brengt 'Baby Lemmings' de charme en humor van het origineel naar een geheel nieuwe generatie, en geeft het een frisse, peutervriendelijke draai aan dit bekende universum.

Voor de 'Baby Lemmings' is de hele wereld één grote speeltuin, en er is niets leuker dan deze levensfilosofie te delen met iedereen die het nodig heeft in het Canadese bos. Als je het leven bekijkt vanuit het perspectief van de Lemmings, kun je elke uitdaging overwinnen en er ook nog eens ontzettend veel plezier aan beleven!

Centraal in de serie staan de 'Baby Lemmings' en hun bosvrienden, die elk hun eigen unieke persoonlijkheid meebrengen naar de wildernis:

'Baby Lemmings' – Nieuwsgierig, vrolijk, onschuldig en nooit moe; de Baby Lemmings zien de wereld als een feest vol verwondering en maken van elk moment een nieuw spel, zelfs wanneer hun buren uit het bos het moeilijk hebben.

Baby Chipmunk – Sterk individualistisch en geobsedeerd door het verzamelen van hazelnoten. Baby Chipmunk weigert iets te delen en beseft nog niet dat het echte geluk komt wanneer je iets betekent voor anderen in plaats van alles te bezitten.

Baby Moose – Baby Moose ziet elk nieuw geluid en beeld als mogelijk gevaar en raakt voortdurend in paniek om zich veilig te voelen, terwijl nieuwsgierigheid hem juist kan laten zien hoe mooi de wereld is.

Baby Beaver – Een vastberaden bouwer die geneigd is tot dramatische driftbuien wanneer dingen niet gaan zoals hij wil. Baby Beaver leert langzaam dat het toevoegen van plezier en humor in zijn werk alles een stuk lichter maakt.

Baby Lynx – Baby Lynx is hyperactief en competitief en probeert de Baby Lemmings steeds te overtreffen. Ze komt vaak in de problemen, omdat ze gehaast is en niet samenwerkt, een les die ze nog aan het leren is.

Baby Raccoon – Een schoonmaakliefhebber die wil dat het hele bos brandschoon is. Baby Raccoon ontdekt dankzij de Baby Lemmings dat het leven (en plezier) heerlijk rommelig kan zijn.

Baby Owl – Verlangt naar een rustige slaap overdag in haar boomhol. Haar onhandige pogingen om te communiceren met de luidruchtige Baby Lemmings leiden vaak tot misverstanden, terwijl een beetje geduld alles zou oplossen.

Samen belichamen deze lieve personages de speelse geest van de serie. Hun wereld wordt gevormd door een getalenteerd creatief team dat elk avontuur creëert met warmte, humor en een filmische flair.

Geproduceerd door Hari Productions en tot leven gebracht door het animatieteam van Hari Studios, laat Baby Lemmings de kenmerkende storytelling kracht van de studio zien.

'Baby Lemmings' is geregisseerd door Victor Moulin, Cédric Lachenaud, Camille Scarella, Agathe Marmion en Olivier Brugnoli. Het bestaat uit 78 afleveringen van 7 minuten, en het is met liefde gemaakt in levendige 3D-animatie. De serie brengt bovendien de kenmerkende energie en visuele comedy van Hari naar een jonger publiek, met creatie door Antoine Rodelet en Josselin Charier, karakterontwerp door Bertrand Gatignol en art direction door Constance David.

Mis de start van het nieuwste avontuur van 'Baby Lemmings' niet! Vanaf 25 mei dagelijks te zien om 17.55 uur op Cartoonito.