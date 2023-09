Rogier van de Paverd Digital & Ad Sales Director Benelux Warner Bros. Discovery

Rogier van de Paverd start vandaag als Director Digital & Ad Sales Benelux bij Warner Bros. Discovery. Hij wordt eindverantwoordelijk voor de Ad Sales van het gehele lineaire & digitale portfolio van Warner Bros.

Discovery in de Benelux, waaronder de zenders Discovery, TLC, ID, Eurosport 1 & 2, Discovery Science, Animal Planet, Cartoon Network & Cartoonito. Daarnaast neemt hij de dagelijkse leiding op zich van het sales team dat bestaat uit Marleen van den Berg & Ellen Helmons. Rogier rapporteert aan Guillaume Coffin, Head of Affiliates Ad Sales & Content Licensing France, Benelux & Africa.

'Het is een voorrecht om Rogier in mijn team te mogen verwelkomen. Zijn ervaring en senioriteit zijn een toegevoegde waarde voor Warner Bros. Discovery en we zijn ervan overtuigd dat hij onze business verder kan laten groeien. Rogier is een expert in de Ad Sales branche, kent de Benelux-markt door en door en zijn leiderschaps-skills worden door de hele markt erkend. We hadden ons geen betere kandidaat kunnen wensen en zijn verheugd dat hij vandaag start', aldus Guillaume Coffin, Head of Affiliates Ad Sales & Content Licensing France, Benelux & Africa.

Rogier van de Paverd over zijn nieuwe rol: 'Ik heb zin om mijn nieuwe avontuur bij Warner Bros. Discovery te beginnen en ik ben er trots op dat ik haar geweldige merken mag vertegenwoordigen in de Benelux. Ik kijk er naar uit om samen met het team de sterke positie van WBD in lineaire TV uit te bouwen en nieuwe digitale mogelijkheden te ontwikkelen.'

Carrière

Van de Paverd (1972) werkt al meer dan 25 jaar in de TV- en advertentie industrie waarvan bijna 20 jaar in diverse rollen bij Paramount en voorgangers ViacomCBS, Viacom en MTV Networks. Eerder dit jaar verliet hij Paramount, waar hij de functie van Country Manager Benelux bekleedde.