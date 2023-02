Prime Video presenteert Nederlandse Original 'VEEKAY'

De Nederlandse Prime Video Original serie volgt de Nederlandse autocoureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout in aanloop naar de Indy 500.

VeeKay is een driedelige serie over de Nederlandse coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout. De racer uit Hoofddorp heeft één droom: het winnen van de Indianapolis 500, één van de meest prestigieuze races ter wereld. Rinus wordt gezien als één van de grote talenten in de Amerikaanse racewereld en dit seizoen zou hij geschiedenis kunnen schrijven door de jongste winnaar van de Indy 500 ooit te worden. In VeeKay worden hij, zijn familie en zijn mentor Arie Luyendyk, die zelf in de 90er jaren de Indy 500 tweemaal won, gevolgd. Kan Rinus zich staande houden in het bloedstollende IndyCar racecircus en lukt het hem om de verwachtingen waar te maken en zijn droom te verwezenlijken?

De 3-delige Prime Video serie gaat op 10 februari in première en is exclusief beschikbaar op Prime Video. VeeKay wordt geproduceerd door Villain Studios.