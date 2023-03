Prime Video presenteert de premièredatum van spionageserie 'Citadel'

Prime Video presenteert de eerste beelden en premièredatum voor baanbrekende wereldwijde spionageserie 'Citadel', met Richard Madden en Priyanka Chopra Jonas in de hoofdrollen, en Stanley Tucci en Lesley Manville.

De filmische, epische thriller van AGBO van de gebroeders Russo gaat op 28 april exclusief in première op Prime Video.

Prime Video onthulde de eerste beelden van de langverwachte actie-spionage thriller 'Citadel'. De serie gaat exclusief op Prime Video in première op vrijdag 28 april met twee afleveringen vol adrenaline, waarna iedere vrijdag tot en met 26 mei een nieuwe aflevering verschijnt.

Het historische drama vol met grote risico's wordt geproduceerd door AGBO van de Russo Brothers en showrunner David Weil. Richard Madden en Priyanka Chopra Jonas spelen de hoofdrollen, samen met Stanley Tucci en Lesley Manville. Citadel zal beschikbaar zijn in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd.

Over 'Citadel'

Acht jaar geleden viel Citadel. Het onafhankelijke wereldwijde spionageagentschap - belast met het handhaven van de veiligheid van alle mensen - werd verwoest door agenten van Manticore, een machtig syndicaat dat de wereld manipuleert in de schaduw. Bij de val van Citadel werd het geheugen van elite-agenten Mason Kane (Richard Madden) en Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas ) gewist toen ze ternauwernood ontsnapten aan de dood. Sindsdien blijven ze verborgen, bouwen een nieuw leven op onder nieuwe identiteiten, zich niet bewust van hun verleden. Tot op een nacht, wanneer Mason wordt opgespoord door zijn voormalige Citadel-collega, Bernard Orlick (Stanley Tucci), die zijn hulp hard nodig heeft om te voorkomen dat Manticore een nieuwe wereldorde vestigt. Mason zoekt zijn voormalige partner Nadia op, en de twee spionnen beginnen aan een missie die hen over de hele wereld voert in een poging om Manticore te stoppen, terwijl ze te maken hebben met een relatie die gebaseerd is op geheimen, leugens en een gevaarlijke, maar eeuwige liefde.

Richard Madden speelt de rol van Mason Kane, samen met Priyanka Chopra Jonas als Nadia Sinh, Stanley Tucci als Bernard Orlick, Lesley Manville als Dahlia Archer, Osy Ikhile als Carter Spence, Ashleigh Cummings als Abby Conroy, Roland Møller als Anders Silje en Davik Silje, Caoilinn Springall als Hendrix Conroy, en meer.

'Citadel' wordt geproduceerd door Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot en Scott Nemes voor AGBO, met David Weil als showrunner en uitvoerend producent. Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner en Scott Rosenberg zijn de uitvoerende producenten voor Midnight Radio. Newton Thomas Sigel en Patrick Moran zijn ook uitvoerend producent.

'Citadel' gaat verder

'Citadel', met Richard Madden en Priyanka Chopra Jonas in de hoofdrollen en met Stanley Tucci en Lesley Manville, is het debuut van een wereldwijde franchise. 'Citadel' en de daaropvolgende series worden geproduceerd door AGBO van de Russo Brothers en doorkruisen de wereld met onderling verbonden verhalen. Elke 'Citadel'-serie wordt lokaal gecreëerd, geproduceerd en gefilmd en heeft toptalent in de hoofdrol. Er lopen al series in Italië en India met Matilda De Angelis, Varun Dhawan en Samantha Ruth Prabhu in de hoofdrollen.