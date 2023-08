Prime Video onthult eerste beelden voor Heist-serie 'Everybody Loves Diamonds' met Johan Heldenbergh

De nieuwe Italiaanse Original series is geïnspireerd op de 'Antwerp Diamond Heist' uit 2003 en heeft Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli en Leonardo Lidi in de hoofdrollen.

Ook de Belgische acteur Johan Heldenbergh heeft een rol te pakken gekregen in de serie.

'Everybody Loves Diamonds' gaat op 13 oktober exclusief in première op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden over de hele wereld.

De Original Series is geïnspireerd op de 'Antwerp Diamond Heist' uit 2003, door media over de hele wereld 'de grootste diamant diefstal ter wereld' genoemd. De achtdelige serie volgt een team van kleine Italiaanse criminelen, onder leiding van Leonardo Notarbartolo (Rossi Stuart), die erin slaagt om de hoogste beveiliging te misleiden met een geniaal meesterbreinplan en voor miljoenen dollars aan edelstenen te stelen uit het Antwerpse Diamantcentrum.

'Everybody Loves Diamonds' is geregisseerd door Gianluca Maria Tavarelli, geproduceerd door Mario Gianani en Lorenzo Gangarossa voor Wildside, een bedrijf van Fremantle en geschreven door Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri en Bernardo Pellegrini.

